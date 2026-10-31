फाइव स्टार होटल भी सेफ नहीं! पूल में करंट लगने से 2 विदेशी नागरिकों की दर्दनाक मौत

बेंगलुरु के कॉनराड होटल के स्विमिंग पूल में करंट उतरने से जर्मन एयरलाइन लुफ्थांसा के क्रू मेंबर समेत दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। हादसे में एक अमेरिकी पर्यटक और होटल का लाइफगार्ड भी घायल हुए हैं।

बेंगलुरु के एक लग्जरी फाइव स्टार होटल में स्विमिंग पूल के अंदर करंट उतरने से दो विदेशी नागरिकों की मौत हो गई। मृतकों में एक जर्मनी का नागरिक था, जो लुफ्थांसा एयरलाइन के क्रू मेंबर के तौर पर काम करता था। वहीं, दूसरा स्लोवाकिया का रहने वाला था और आईबीएम में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्यरत था। हादसे में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।

यह घटना शुक्रवार शाम करीब 5:30 बजे बेंगलुरु के उल्सूर इलाके में स्थित कॉनराड होटल के तीसरे फ्लोर पर बने स्विमिंग पूल में हुई। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतकों में लुफ्थांसा का क्रू मेंबर भी शामिल मृतकों की पहचान 57 वर्षीय जर्मन नागरिक अलेक्जेंडर मैक्सिमिलियन थाइस और 45 वर्षीय स्लोवाक नागरिक जुराज होर्वाट के रूप में हुई है। अलेक्जेंडर मैक्सिमिलियन थाइस लुफ्थांसा एयरलाइन के फ्लाइट क्रू का हिस्सा थे। वह बेंगलुरु में ठहराव के दौरान होटल में रुके हुए थे। वहीं, जुराज होर्वाट आईबीएम में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करते थे।

इस हादसे में दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं। उनकी पहचान 41 वर्षीय अमेरिकी पर्यटक मैथ्यू डेसेंटिस और होटल में पूल अटेंडेंट व लाइफगार्ड के तौर पर काम करने वाले 28 वर्षीय राहुल तिवारी के रूप में हुई है। दोनों को मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

पानी के अंदर लगी लाइट से करंट उतरने की आशंका हादसे की असली वजह अभी सामने नहीं आई है। हालांकि, जांच कर रहे अधिकारियों को आशंका है कि स्विमिंग पूल में बिजली का रिसाव हुआ होगा। पानी के अंदर लगी लाइट को करंट फैलने की संभावित वजह माना जा रहा है।

जांच में यह संभावना भी देखी जा रही है कि अंडरवाटर लाइटें चालू किए जाने के बाद बिजली का करंट पूल के पानी में फैल गया हो। हालांकि, पुलिस ने अभी इस आशंका की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

जांच के दौरान स्विमिंग पूल की बिजली की वायरिंग, अंडरवाटर लाइटिंग सिस्टम, रखरखाव से जुड़े रिकॉर्ड और सुरक्षा इंतजामों की पड़ताल की जाएगी। होटल परिसर में लगे तकनीकी उपकरणों की भी जांच हो सकती है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि हादसे के समय घटनास्थल पर क्या हुआ था और क्या किसी तकनीकी खराबी के कारण दोनों विदेशी नागरिकों की जान गई।

बचाने पहुंचे अमेरिकी पर्यटक और होटल कर्मचारी भी घायल हादसे के दौरान दोनों विदेशी नागरिकों को बचाने की कोशिश में एक अमेरिकी पर्यटक और होटल का कर्मचारी भी करंट की चपेट में आ गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया।

ईस्ट डिवीजन के डीसीपी विक्रम अमाथे ने शनिवार को हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि शुरुआती जांच में करंट लगने को हादसे की वजह माना जा रहा है। उन्होंने बताया कि जांच की जिम्मेदारी बिजली निरीक्षक विभाग के अधिकारियों को सौंपी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले में हलासुरु पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है।

लुफ्थांसा ने अपने क्रू मेंबर की मौत की पुष्टि की लुफ्थांसा एयरलाइन ने भी अपने एक क्रू मेंबर की बेंगलुरु में मौत की पुष्टि की है। एयरलाइन ने बताया कि उसका कर्मचारी बेंगलुरु में ठहराव के दौरान होटल में रुका हुआ था। एयरलाइन ने मृतक के परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के प्रति संवेदना जताई है। हालांकि, निजता का हवाला देते हुए उसने मृतक की पहचान और पद से जुड़ी जानकारी साझा करने से इनकार कर दिया।