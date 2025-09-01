लिव इन पार्टनर को जिंदा जला डाला, सिग्नल पर कार रुकवा छिड़का पेट्रोल और लगा दी आग

बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर को जिंदा जला डाला। घटना के वक्त महिला अपने एक रिश्तेदार के साथ कार में बैठकर मंदिर से वापस लौट रही थी।

बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर को जिंदा जला डाला। घटना के वक्त महिला अपने एक रिश्तेदार के साथ कार में बैठकर मंदिर से वापस लौट रही थी। आरोपी ने सिग्नल पर कार रुकवाकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। यह घटना शनिवार की है। मृत महिला का नाम वनजाक्षी है और आरोपी का नाम विट्ठल है, जो पेशे से कैब ड्राइवर है। पुलिस ने विट्ठल को गिरफ्तार कर लिया है।

शराब पीने आदतों से थी परेशान

जानकारी के मुताबिक वनजाक्षी और विट्ठल लिव इन में रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच सबकुछ सामान्य नहीं चल रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि वनजाक्षी, विट्ठल की शराब पीने की आदत से काफी परेशान रहती थी। इसके लिए उसने बार-बार विट्ठल को चेतावनी भी दी थी। जब उसने आदत नहीं छोड़ी तो वनजाक्षी ने अलग रहने का फैसला कर लिया। यह बात विट्ठल को नागवार गुजरी और उसने वनजाक्षी को सबक सिखाने की ठान ली।