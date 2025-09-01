Bengaluru Horror Man set on fire live in partner after pouring petrol लिव इन पार्टनर को जिंदा जला डाला, सिग्नल पर कार रुकवा छिड़का पेट्रोल और लगा दी आग, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
Bengaluru Horror Man set on fire live in partner after pouring petrol

लिव इन पार्टनर को जिंदा जला डाला, सिग्नल पर कार रुकवा छिड़का पेट्रोल और लगा दी आग

Deepak लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरुMon, 1 Sep 2025 02:55 PM
बेंगलुरु में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक शख्स ने अपनी लिव इन पार्टनर को जिंदा जला डाला। घटना के वक्त महिला अपने एक रिश्तेदार के साथ कार में बैठकर मंदिर से वापस लौट रही थी। आरोपी ने सिग्नल पर कार रुकवाकर उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार सुबह उसकी मौत हो गई। यह घटना शनिवार की है। मृत महिला का नाम वनजाक्षी है और आरोपी का नाम विट्ठल है, जो पेशे से कैब ड्राइवर है। पुलिस ने विट्ठल को गिरफ्तार कर लिया है।

शराब पीने आदतों से थी परेशान
जानकारी के मुताबिक वनजाक्षी और विट्ठल लिव इन में रहते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच सबकुछ सामान्य नहीं चल रहा था। पुलिस जांच में सामने आया है कि वनजाक्षी, विट्ठल की शराब पीने की आदत से काफी परेशान रहती थी। इसके लिए उसने बार-बार विट्ठल को चेतावनी भी दी थी। जब उसने आदत नहीं छोड़ी तो वनजाक्षी ने अलग रहने का फैसला कर लिया। यह बात विट्ठल को नागवार गुजरी और उसने वनजाक्षी को सबक सिखाने की ठान ली।

कार का पीछा कर डाला पेट्रोल
पुलिस के मुताबिक घटना वाले दिन वनजाक्षी अपने नजदीकी रिश्तेदार मरियप्पा के साथ मंदिर गई थी। मंदिर से वापस लौटने के बाद वह कार से वापस लौट रही थी। कार में वनजाक्षी, मरियप्पा और ड्राइवर थे। इसी दौरान अचानक से विट्ठल की निगाह वनजाक्षी के ऊपर पड़ी। उसने सिग्नल पर कार रुकवाकर महिला के ऊपर पेट्रोल डालना शुरू कर दिया।

विट्ठल को ऐसा करते देखी तीनों ही कार से निकलकर भागने लगे। विट्ठल इसके बाद भी नहीं रुका। उसने भाग रही वनजाक्षी का पीछा किया और उसके ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद वनजाक्षी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी।

