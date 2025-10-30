बेंगलुरु में सनसनीखेज मर्डर, छठ पूजा में मीट पकाने नहीं दिया तो ले ली जान; पीड़ित-आरोपी दोनों बिहार के

संक्षेप: बेंगलुरु से छठ पूजा के दौरान मांसाहारी खाने को लेकर उपजे विवाद में एक शख्स ने अपने साथी की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी और पीड़ित दोनों ही बिहार के रहने वाले थे।

कर्नाटक के बेंगलुरु से आपसी विवाद में हत्या का एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां छठ पूजा के मौके पर मांस पकाने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने अपने साथी की हत्या कर दी। चिक्काजाला पुलिस ने 49 साल के राजमिस्त्री को साथी मजदूर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही बिहार के रहने वाले थे और पिछले दो साल से नवरत्न अग्रहारा इलाके में एक ही साइट पर काम कर रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान राधेश्याम चौहान और मृतक की पहचान शंभू थांती के रूप में हुई है। दोनों साथ रहते और एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक छठ पूजा का व्रत रखने वाले शंभू थांती ने राधेश्याम को पूजा के दौरान मीट पकाने से रोका। इस बात पर रविवार रात दोनों में बहस हो गई। उस वक्त सुपरवाइजर सुरेंद्र पंडित ने बीच-बचाव भी किया और कहा कि वह मामला अगले दिन सुलझा दिया जाएगा।

हालांकि सोमवार सुबह जब सुरेंद्र पंडित ने शंभू को नहीं देखा तो बाकी मजदूरों ने तलाश शुरू कर दी। खोजने पर मजदूरों की शंभू की लाश दिखाई दी। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। वहीं आरोपी राधेश्याम वहां से गायब था।