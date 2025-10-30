Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBengaluru horror dispute over cooking meat during Chhath Puja led to shocking murder case
बेंगलुरु में सनसनीखेज मर्डर, छठ पूजा में मीट पकाने नहीं दिया तो ले ली जान; पीड़ित-आरोपी दोनों बिहार के

बेंगलुरु में सनसनीखेज मर्डर, छठ पूजा में मीट पकाने नहीं दिया तो ले ली जान; पीड़ित-आरोपी दोनों बिहार के

संक्षेप: बेंगलुरु से छठ पूजा के दौरान मांसाहारी खाने को लेकर उपजे विवाद में एक शख्स ने अपने साथी की बेरहमी से हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक आरोपी और पीड़ित दोनों ही बिहार के रहने वाले थे।

Thu, 30 Oct 2025 06:46 PMJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कर्नाटक के बेंगलुरु से आपसी विवाद में हत्या का एक खौफनाक मामला सामने आया है। यहां छठ पूजा के मौके पर मांस पकाने को लेकर हुए विवाद में एक शख्स ने अपने साथी की हत्या कर दी। चिक्काजाला पुलिस ने 49 साल के राजमिस्त्री को साथी मजदूर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ही बिहार के रहने वाले थे और पिछले दो साल से नवरत्न अग्रहारा इलाके में एक ही साइट पर काम कर रहे थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान राधेश्याम चौहान और मृतक की पहचान शंभू थांती के रूप में हुई है। दोनों साथ रहते और एक ही कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते थे। रिपोर्ट के मुताबिक छठ पूजा का व्रत रखने वाले शंभू थांती ने राधेश्याम को पूजा के दौरान मीट पकाने से रोका। इस बात पर रविवार रात दोनों में बहस हो गई। उस वक्त सुपरवाइजर सुरेंद्र पंडित ने बीच-बचाव भी किया और कहा कि वह मामला अगले दिन सुलझा दिया जाएगा।

हालांकि सोमवार सुबह जब सुरेंद्र पंडित ने शंभू को नहीं देखा तो बाकी मजदूरों ने तलाश शुरू कर दी। खोजने पर मजदूरों की शंभू की लाश दिखाई दी। उसके चेहरे पर चोट के कई निशान थे। वहीं आरोपी राधेश्याम वहां से गायब था।

ये भी पढ़ें:फरीदाबाद : शादी में रोड़ा बन रहा था प्रेमी, लड़की ने मंगेतर संग मिलकर दी ऐसी मौत
ये भी पढ़ें:अवैध संबंध के शक में 58 साल के बुजुर्ग की चाकू गोदकर हत्या, बिहार में मर्डर

जानकारी के मुताबिक कुछ घंटे बाद राधेश्याम खुद पुलिस थाने पहुंचा और उसने जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक राधेश्याम ने पहले शंभू पर हमला किया, फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने लकड़ी के लट्ठे से कई वार किए। आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और मामले की आगे जांच जारी है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Bengaluru
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।