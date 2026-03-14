लिव-इन पार्टनर की कर दी हत्या, बताता रहा सुसाइड; मगर एक गलती से खुल गया पूरा राज

आरोपी ने रंजिता से प्रेम संबंध बनाया और शादी का वादा करके उसे बेंगलुरु ले आया। दोनों वर्थुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कोडाथी गांव में किराए के मकान में साथ रह रहे थे। अय्यप्पा सूखे मेवे की दुकान में सुपरवाइजर की नौकरी करता था।

बेंगलुरु में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां 23 वर्षीय युवती रंजिता की हत्या उसके लिव-इन पार्टनर अय्यप्पा ने कर दी। यह मामला शुरू में आत्महत्या जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में हत्या का खुलासा हुआ। रंजिता कोडागु जिले की रहने वाली थी और अय्यप्पा भी उसी जिले का निवासी था। अय्यप्पा पहले से शादीशुदा था, लेकिन अपनी पत्नी से अलग हो चुका था। उसने रंजिता से प्रेम संबंध बनाया और शादी का वादा करके उसे बेंगलुरु ले आया। दोनों पिछले कुछ महीनों से वर्थुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कोडाथी गांव में किराए के मकान में साथ रह रहे थे। अय्यप्पा सूखे मेवे की दुकान में सुपरवाइजर की नौकरी करता था।

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रिश्ते में कुछ समय से तनाव चल रहा था। रंजिता ने अपने माता-पिता को फोन पर बताया कि अय्यप्पा उसे शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है और जाति आधारित गालियां दे रहा है। परिवार चिंतित था, लेकिन कुछ दिनों बाद अय्यप्पा ने खुद रंजिता के माता-पिता को फोन किया और दावा किया कि रंजिता ने आत्महत्या कर ली है। उसने कहा कि यह सुसाइड है। इस सूचना से परिवार हैरान रह गया, लेकिन परिस्थितियों में कुछ संदिग्ध लगने के कारण उन्होंने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की।

जांच में क्या निकलकर आया सामने जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मौके की जांच से पता चला कि रंजिता की मौत गला घोंटने से हुई थी, जिसमें केबल वायर का इस्तेमाल किया गया था। कमरे की व्यवस्था और अन्य सबूतों से स्पष्ट हुआ कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सुनियोजित हत्या थी, जिसे सुसाइड दिखाने की कोशिश की गई थी। अय्यप्पा ने हत्या के बाद परिवार को झूठी सूचना देकर खुद को बचा लेने की फिराक में था। पुलिस ने सबूतों के आधार पर अय्यप्पा को गिरफ्तार कर लिया।