बेंगलुरु हत्याकांड- पड़ोसी राज्य में मिले पत्नी और सास के शव, गहने भी बेच आया था कैब ड्राइवर
बेंगलुरु में कैब ड्राइवर ने ससुराल पक्ष के सात लोगों की हत्या कर दी। अब तक तीन शव बरामद किए गए हैं। आरोपी की पत्नी और सास का शव तमिलनाडु के जंगलों में मिला है।
बेंगलुरु में एक कैब ड्राइवर ने पत्नी समेत ससुराल के सात लोगों को मार डाला और उसी परिवार का एक लड़का लेकर फरार हो गया। बाद में जब कैब ड्राइवर को गिरफ्तार किा गया तो हत्या की एक-एक परतें खुलने लगीं। सबसे पहले एक लड़के की लाश मिली। इसके बाद अब आरोपी की पत्नी और सास का शव तमिलनाडु के जंगलों में पाया गया है। आरोपी इंदुशेखर ने शवों को फेंकने से पहले उनके गहने उतारकर बेच लिए थे। पुलिस अब यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने गहने कहां बेचे।
15 दिन पहले ही कर दी थी पत्नी की हत्या
इंदुशेखर ने खुद बताया कि उसने पत्नी सुनीता की हत्या 14 अक्टूबर को कर दी थी। इसके बाद उसने अपनी बेटी से ससुराल वालों को घर पर डिनर के लिए बुलवाया। इंदुशेखर ने कहा कि उसने घर पर मटन करी बनाई है। इसके बाद खाने में नींद की गोलियां मिला दीं। उनके सोने के बाद एक-एककर इंदुशेखर ने सबकी हत्या कर दी। इंदुशेखर जब गिरफ्तार किया गया तो उसकी टोयोटा एटियोज गाड़ी से कम से कम आधा दर्जन पर्फ्यूम के बोतल मिले।
52 साल के आरोपी कैब ड्राइवर को बुधवार को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया गया। लड़के की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया था। वह राजाजीनगर में किराए के मकान में रहता था। उसने घर पर ही प्लास्टिक बैग में शवों को भरा और फिर गाड़ी से लेकर निकल गया। उसने एक लड़के को नहीं मारा था जो कि उसके साथही था।
रिपोर्ट के मुताबिक उसका पत्नी के साथ लंबे समय से झगड़ा चल रहा था। वह बार-बार मायके जाती थी जो कि इंदुशेखर को पसंद नहीं था। पुलिस ने यह भी शक जताया है कि इंदुशेखऱ की 17 साल की बेटी भी इस परीसाजिश में शामिल थी। पुलिस ने जब इंदुशेखर को गिरफ्तार किया तो उसकी कार में 10 साल का लड़का भी मिला। वह इंदुशेखर के साले का बेटा था। रिपोर्ट में बताया गया कि इंदुशेखऱ ने उस लड़के की भी हत्या का पूरा प्लान तैयार कर लिया था लेकिन उससे पहले वह गिरफ्तार हो गया।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें