Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBengaluru Engineer Cheated Crore By Man Who Promised To Marry Her fake family
शादी का झांसा देकर महिला इंजीनियर ने डेढ़ करोड़ की ठगी, लड़के का पूरा परिवार 420 निकला

शादी का झांसा देकर महिला इंजीनियर ने डेढ़ करोड़ की ठगी, लड़के का पूरा परिवार 420 निकला

संक्षेप:

विश्वास का फायदा उठाकर अप्रैल 2024 से ठगी शुरू हुई। पहले बैंक अकाउंट समस्या बताकर 15 हजार  उधार लिए। फिर बिजनेस में निवेश के नाम पर महिला के दोस्तों से 66 लाख और 23 लाख लिए। जब लौटाने की मांग हुई तो बहाना किया।

Jan 19, 2026 02:57 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बेंगलुरु की महिला सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ शादी का झांसा देकर धोखाड़ी का मामला सामने आया है। पीड़िता की पहचान 29 वर्षीय नव्या श्री के तौर पर हुई है। मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए मार्च 2024 में विजय राज गौड़ा से उसकी मुलाकात हुई। आरोपी ने खुद को सफल बिजनेसमैन बताया, जिसमें VRG एंटरप्राइजेज के मालिक होने, लॉरी, जमीन और बेंगलुरु में कई संपत्तियों का दावा किया। उसने अपनी कुल संपत्ति 715 करोड़ रुपये बताई और 2019 के ईडी केस की बेल ऑर्डर की कॉपी दिखाकर विश्वास जीता। उसने नव्या से शादी का वादा किया, परिवार को सूचित करने की बात कही। उसने अपनी 'बहन' व माता-पिता से मिलवाया, जिससे महिला का भरोसा और मजबूत हुआ।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:SIR पर TMC का हल्लाबोल, BDO ऑफिस के बाहर लाठी और झाड़ू लेकर पहुंचे कार्यकर्ता

विश्वास का फायदा उठाकर अप्रैल 2024 से ठगी शुरू हुई। पहले बैंक अकाउंट समस्या बताकर 15,000 रुपये उधार लिए। फिर बिजनेस में निवेश के नाम पर महिला के दोस्तों से 66 लाख और 23 लाख रुपये लिए। जब लौटाने की मांग हुई तो कोर्ट ऑर्डर दिखाकर अकाउंट फ्रीज होने का बहाना बनाया और महिला के माता-पिता से 30 लाख रुपये लिए। इसके अलावा महिला के गहनों के बदले 10 लाख और भाई-बहनों से 5 लाख रुपये भी हड़प लिए। कुल 1.75 करोड़ रुपये से अधिक लिए, जिसमें से सिर्फ 22.5 लाख लौटाए गए।

धोखाधड़ी की वारदात में पूरा परिवार शामिल

जब महिला ने पैसे वापस मांगे तो धमकियां मिलीं। जांच में पता चला कि विजय पहले से तीन साल से शादीशुदा है और बच्चा भी है। जिसे 'बहन' सुष्मिता बताया गया था, वही उसकी पत्नी निकली। पूरा परिवार (पिता, मां और पत्नी) इस ठगी में शामिल था। आरोपी के पिता रिटायर्ड तहसीलदार बताए जा रहे हैं। महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर धोखाधड़ी, साजिश और धमकी के आरोप में केस दर्ज हुआ है। जांच जारी है और आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाशी की जा रही है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Karnataka Bengaluru Woman Raped
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।