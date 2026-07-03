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अब ‘लक्ष्मी’ को मिलेगी मासूमों संग बर्बरता की सजा, बेंगलुरु डे केयर मामले में 1 अरेस्ट

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी के परिसर के अंदर मौजूद डे केयर में छोटे बच्चों के साथ कथित बर्बरता के मामले में पुलिस एक्शन में आ गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अब ‘लक्ष्मी’ को मिलेगी मासूमों संग बर्बरता की सजा, बेंगलुरु डे केयर मामले में 1 अरेस्ट

कल्पना कीजिए आप दफ्तर जाने से पहले अपने छोटे बच्चे को डेकेयर सेंटर पर छोड़ जाते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपकी गैरमौजूदगी में यहां आपके बच्चे को भरपेट खाना, खेलने के लिए जगह और वहां मौजूद लोगों से थोड़ा स्नेह मिल पाएगा। डेकेयर सेंटर के कर्मचारी आपको इस बात का भरोसा भी दिलवाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि वहां बच्चों के साथ बच्चों के साथ इतनी बर्बरता की जा रही है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। हाल ही में बेंगलुरु से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक आईटी कंपनी के परिसर में मौजूद डेकेयर सेंटर से मासूमों के शोषण के डरावने विडियोज सामने आए हैं। अब पुलिस इस मामले में एक्शन में आ गई है।

इससे पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मशहूर आईटी कंपनी कैप कैपजेमिनी के भीतर बने डेकेयर सेंटर से रूह कंपा देने वाली क्रूरता का वीडियो सामने आया था। यहां कंपनी के ब्रुकफील्ड कैंपस में स्थित डेकेयर सेंटर में मासूम बच्चों को प्रताड़ित करने के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने शुक्रवार को एक मुख्य आरोपी केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार महिला की पहचान विजयालक्ष्मी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में विजयालक्ष्मी ही मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटती और प्रताड़ित करती दिखाई दे रही थी।

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इससे पहले डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अधिकारी तिलक कुमार की शिकायत के आधार पर इस मामले में एचएएल (HAL) थाना पुलिस ने 29 जून को एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में विजयालक्ष्मी सहित पांच केयरटेकर्स, मंजुला, भवानी, सिंधु और बिंदु के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

क्या हैं आरोप?

डेकेयर की महिला कर्मचारियों पर बच्चों को डराने धमकाने और प्रताड़ित करने के आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक ये महिलाएं बच्चों को रोने पर फ्रंट लोडिंग वाशिंग मशीन में डाल देती थीं। इसके अलावा उन्हें शौचालय में जबरन बिठाया जाता था और उनके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी छिड़का जाता था। रोने पर उन्हें काफी समय के लिए बाथरूम में बंद कर दिया जाता था। अब सूचना है कि इस घटना के बाद कई बच्चे बुरी तरह सहम गए हैं।

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घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मिडिया पर सामने आने के बाद लोगों का दिल दहल उठा है। इसमें बच्चे बुरी तरह रोते हुए दिखते हैं। अब बच्चों की देखभाल के बजाय इस तरह के कांड के खुलासे के बाद अब कंपनी ने डेकेयर फैसिलिटी को अस्थाई रूप से बंद करने की बात कही है। कंपनी का कहना है कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

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क्या बोली पुलिस?

इस बीच बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने गुरुवार को भरोसा दिलाया कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि पुलिस यह पता लगाएगी कि दूसरे डे-केयर केंद्र भी तय नियमों और कानूनों का पालन करते हुए संचालित हो रहे हैं या नहीं। पुलिस आयुक्त सिंह ने कहा, ''हम शिकायत और सबूत के तौर पर दिए गए वीडियो की जांच कर रहे हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त और व्हाइटफील्ड के प्रभारी पुलिस उपायुक्त अभी मौके पर मौजूद हैं और तथ्यों की जांच कर रहे हैं।''

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लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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