अब ‘लक्ष्मी’ को मिलेगी मासूमों संग बर्बरता की सजा, बेंगलुरु डे केयर मामले में 1 अरेस्ट

बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी के परिसर के अंदर मौजूद डे केयर में छोटे बच्चों के साथ कथित बर्बरता के मामले में पुलिस एक्शन में आ गई है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

कल्पना कीजिए आप दफ्तर जाने से पहले अपने छोटे बच्चे को डेकेयर सेंटर पर छोड़ जाते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपकी गैरमौजूदगी में यहां आपके बच्चे को भरपेट खाना, खेलने के लिए जगह और वहां मौजूद लोगों से थोड़ा स्नेह मिल पाएगा। डेकेयर सेंटर के कर्मचारी आपको इस बात का भरोसा भी दिलवाते हैं। लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि वहां बच्चों के साथ बच्चों के साथ इतनी बर्बरता की जा रही है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी न की हो। हाल ही में बेंगलुरु से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहां एक आईटी कंपनी के परिसर में मौजूद डेकेयर सेंटर से मासूमों के शोषण के डरावने विडियोज सामने आए हैं। अब पुलिस इस मामले में एक्शन में आ गई है।

इससे पहले कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में मशहूर आईटी कंपनी कैप कैपजेमिनी के भीतर बने डेकेयर सेंटर से रूह कंपा देने वाली क्रूरता का वीडियो सामने आया था। यहां कंपनी के ब्रुकफील्ड कैंपस में स्थित डेकेयर सेंटर में मासूम बच्चों को प्रताड़ित करने के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने शुक्रवार को एक मुख्य आरोपी केयरटेकर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार महिला की पहचान विजयालक्ष्मी के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक, सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में विजयालक्ष्मी ही मासूम बच्चों को बेरहमी से पीटती और प्रताड़ित करती दिखाई दे रही थी।

इससे पहले डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अधिकारी तिलक कुमार की शिकायत के आधार पर इस मामले में एचएएल (HAL) थाना पुलिस ने 29 जून को एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस ने इस मामले में विजयालक्ष्मी सहित पांच केयरटेकर्स, मंजुला, भवानी, सिंधु और बिंदु के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

क्या हैं आरोप? डेकेयर की महिला कर्मचारियों पर बच्चों को डराने धमकाने और प्रताड़ित करने के आरोप हैं। जानकारी के मुताबिक ये महिलाएं बच्चों को रोने पर फ्रंट लोडिंग वाशिंग मशीन में डाल देती थीं। इसके अलावा उन्हें शौचालय में जबरन बिठाया जाता था और उनके मुंह पर जेट स्प्रे से पानी छिड़का जाता था। रोने पर उन्हें काफी समय के लिए बाथरूम में बंद कर दिया जाता था। अब सूचना है कि इस घटना के बाद कई बच्चे बुरी तरह सहम गए हैं।

घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मिडिया पर सामने आने के बाद लोगों का दिल दहल उठा है। इसमें बच्चे बुरी तरह रोते हुए दिखते हैं। अब बच्चों की देखभाल के बजाय इस तरह के कांड के खुलासे के बाद अब कंपनी ने डेकेयर फैसिलिटी को अस्थाई रूप से बंद करने की बात कही है। कंपनी का कहना है कि वे पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।