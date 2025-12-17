Hindustan Hindi News
Hindi NewsIndia NewsBengaluru Crime retired professor has accused her 70 year-old husband of dragging her into a room and sexually assaultin
कमरे में घसीटकर यौन उत्पीड़न किया, रिटायर्ड प्रोफेसर ने 70 साल के पति पर लगाए आरोप

संक्षेप:

Dec 17, 2025 07:44 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
यौन उत्पीड़न का एक हैरान करने वाला मामला कर्नाटक से सामने आया है। यहां 67 साल की एक रिटायर्ड प्रोफेसर ने पति पर कमरे में घसीटकर ले जाने और यौन उत्पीड़न करने के आरोप लगाए हैं। खबर है कि ये हिंसा 42 साल की शादी के दौरान चलती रही और आखिरकार पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। खास बात है कि महिला ने दावा किया है कि घटनाएं सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुईं हैं, जो उनके बच्चों ने सुरक्षा के लिहाज से लगवाए थे।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 67 वर्षीय विजया (बदला हुआ नाम) ने 70 वर्षीय पति रमेश (बदला हुआ नाम) के खिलाफ गोविंदराजनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। हाल ही में रमेश ने विजया और 2 बच्चों को ये दावा कर घर खाली करने के लिए नोटिस भेजा था कि घर उनके नाम पर है। इसके बाद शनिवार को विजया ने पुलिस का रुख किया।

महिला के आरोप

विजया के आरोप हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में मिली सफलता से रमेश को जलन होती थी। साथ ही रमेश उनकी पीएचडी और प्रमोशन को कम आंकते थे और सैलरी, संपत्ति और ग्रेच्युटी ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाते थे। दोनों की शादी साल 1983 में हुई थी और विजया राज्य के कई कॉलेजों में प्रिंसिपल रह चुकी हैं।

उनका दावा है कि साल 1993 में रमेश को नौकरी से निकाल दिया गया था और तब से ही वह उनकी कमाई से काम चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाए हैं रमेश आर्थिक नियंत्रण अपने पास रखते हैं और इस दौरान हिंसा करते रहे।

यौन हिंसा

रिपोर्ट के अनुसार, विजया के आरोप हैं कि 22 नवंबर को सफाई करने के दौरान रमेश उन्हें कमरे में जबरन घसीट कर ले गया और यौन उत्पीड़न किया। आरोप हैं कि महिला ने जब इसका विरोध किया, तो लात मारी गई, गला दबाया गया और गालियां दी गईं। साथ ही रिटायर्ड प्रोफेसर ने शिकायत की है कि रमेश ने उन्हें बच्चों समेत जान से मारने की धमकी दी है।

विजया की शिकायत के आधार पर पुलिस ने BNS यानी भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है। आरोप की उम्र को देखते हुए पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

