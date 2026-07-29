क्रिकेट ग्राउंड पर इंसान का सिर लेकर आ गए कुत्ते? रेलवे ट्रैक था बाकी शरीर, हर कोई हैरान
बेंगलुरु के क्रिकेट ग्राउंड में कटा हुआ सिर मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस जांच में सामने आया कि यह मर्डर नहीं, बल्कि एक दर्दनाक रेलवे हादसा है और कुत्ते सिर को 200 मीटर दूर खींच लाए थे।
बेंगलुरु के एक क्रिकेट ग्राउंड के पास बुधवार की सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब वहां टहलने निकले लोगों को एक इंसान का कटा हुआ सिर मिला। इस खौफनाक मंजर को देखकर इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों को लगा कि यह किसी निर्मम हत्या का मामला है। पीड़ित का चेहरा इतनी बुरी तरह से क्षत-विक्षत हो चुका था कि उसे पहचानना भी मुश्किल था। हालांकि, बाद में बेंगलुरु पुलिस ने जब मामले से पर्दा उठाया तो सच्चाई कुछ और ही निकली।
मर्डर का शक और पुलिस का खुलासा
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआत में स्थानीय लोगों को यह किसी मर्डर की वारदात लगी थी, लेकिन पुलिस ने स्पष्ट किया कि यह कोई क्राइम नहीं, बल्कि एक दर्दनाक रेलवे हादसे से जुड़ा मामला है। दरअसल, पुलिस को मंगलवार रात पास के ही रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन दुर्घटना के बाद एक बिना सिर वाला शव मिला था। रात के समय अंधेरा होने और विजिबिलिटी (दृश्यता) कम होने के कारण पुलिस को घटना के वक्त सर्च ऑपरेशन में कटा हुआ सिर नहीं मिल सका था।
आवारा कुत्तों ने किया ये खौफनाक काम
व्हाइटफील्ड के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (डीसीपी) सैदुलु अदावथ ने इस घटना को लेकर बताया, "हमने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज कर लिया है। ग्राउंड के पास बरामद किया गया कटा हुआ सिर उसी व्यक्ति का है, जिसका धड़ ट्रैक पर मिला था।" पुलिस को शक है कि आवारा कुत्तों ने रेलवे ट्रैक से इस कटे हुए सिर को उठाया और करीब 200 मीटर दूर घसीटते हुए प्लेग्राउंड तक ले आए। बुधवार सुबह जब लोगों ने कुत्तों को इंसानी अवशेषों के साथ देखा, तब जाकर इस डरावने वाकये का पता चला।
कौन है मृतक?
पुलिस सूत्रों के अनुसार, माना जा रहा है कि मृतक आंध्र प्रदेश का रहने वाला 28 वर्षीय एक युवक है, जो इस दुखद रेलवे हादसे का शिकार हो गया। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि अभी तक आधिकारिक तौर पर मृतक की पहचान की पुष्टि नहीं हो पाई है और शिनाख्त की प्रक्रिया फिलहाल जारी है।
मामले की जांच में जुटीं कई टीमें
इस खौफनाक घटना के सामने आने के बाद रेलवे पुलिस, वरथुर पुलिस, सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर (SOCO) की टीम और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है। टीमों ने मौके पर पहुंचकर मामले की विस्तृत जांच की है। फिलहाल पुलिस आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है।
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।
अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें