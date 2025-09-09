‘मुझे जहर दे दीजिए’, सुनवाई के दौरान ऐक्टर ने की मांग तो भड़क गए जज; मामला क्या

बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड के सह-आरोपी अभिनेता दर्शन की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अभिनेता खुद को जहर देने की मांग करने लगे। इस पर जज ने भड़कते हुए उन्हें फटकार भी लगाई।

बेंगलुरु की एक स्थानीय अदालत ने रेणुकास्वामी हत्याकांड के सह-आरोपी अभिनेता दर्शन की याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान अभिनेता खुद को जहर देने की मांग करने लगे। इस पर जज ने भड़कते हुए उन्हें फटकार भी लगाई। साथ ही दोबारा ऐसी बातें न करने की हिदायत भी दी। अभिनेता दर्शन ने खुद को परप्पन अग्रहारा केंद्रीय कारागार से बल्लारी जेल स्थानांतरित किये जाने का अनुरोध किया था। अदालत ने कहा कि याचिका में एक जेल से दूसरे में भेजे जाने को लेकर कोई ठोस आधार नहीं दिया गया है, लेकिन उसने (अदालत ने) जेल परिसर के भीतर कुछ सीमित रियायतें देने की अनुमति अवश्य दी। इन रियायतों में दर्शन को जेल परिसर में टहलने की अनुमति शामिल है।

इसके अलावा, अदालत ने उन्हें बुनियादी सुविधाएं, यथा-एक अतिरिक्त बिस्तर, तकिया और चादर मुहैया कराने की इजाजत दी, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि ये सभी रियायतें जेल नियमावली के तहत ही दी जाएंगी। अदालत ने यह भी कहा कि यदि किसी नियम का उल्लंघन होता है, तो जेल महानिरीक्षक (आईजी-जेल) को आरोपी को अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत स्थानांतरित करने का अधिकार होगा।

दर्शन ने सुनवाई के दौरान भावुक अपील करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 30 दिनों से सूरज नहीं देखा और उनके हाथों में फंगल इंफेक्शन हो गया है। उन्होंने कथित तौर पर न्यायाधीश से कहा, ‘मुझे जहर देने का आदेश पारित कर दीजिए।’ इस पर न्यायाधीश ने उन्हें फटकार लगाई और ऐसी बातें दोबारा न कहने की नसीहत दी। हालांकि अदालत ने स्थानांतरण याचिका खारिज कर दी, लेकिन उन्हें जेल के भीतर टहलने और अतिरिक्त बिस्तर जैसी सीमित राहत प्रदान की गई।