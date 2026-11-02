बेंगलुरु में बड़ा हादसा; गोकर्ण बीच पर लहरों में बह गए 3 टेक कर्मचारी, डूबने से मौत
रिपोर्ट के मुताबिक, टीम शनिवार शाम को यहां पहुंची थी और समुद्र तट के पास स्थित प्राइवेट रिसॉर्ट में ठहरी हुई थी। रविवार को टीम के पांच कर्मचारी डुब्बनशशि बीच पर समुद्र में उतर गए। इसी दौरान अचानक तेज लहरें उठीं।
कर्नाटक के गोकर्ण समुद्र तट पर तेज लहरों की चपेट में आने से बेंगलुरु की एक कंपनी के 3 कर्मचारियों की डूबकर मौत हो गई। हादसा डुब्बनशशि बीच पर हुआ, जहां समुद्र में नहाने उतरे पांच कर्मचारी अचानक उठी तेज लहरों के कारण किनारे से दूर बह गए। इनमें से 2 लोगों को लाइफगार्ड और स्थानीय मछुआरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 3 कर्मचारियों की जान नहीं बचाई जा सकी। बचाव दल ने तीनों के शव बरामद कर लिए हैं। मृतकों की पहचान शोभा दास देवेंद्रनाथ, मोहम्मद अकरम इस्माइल अहमद और विश्वा के रूप में हुई है।
तीनों मृतक बेंगलुरु की कंपनी एलोरिका इकोपेस के कर्मचारी थे। इस कंपनी का ऑफिस शहर के बेलंदूर इलाके में है। कंपनी के कुल 16 कर्मचारियों की टीम घूमने के लिए गोकर्ण पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक, टीम शनिवार शाम को यहां पहुंची थी और समुद्र तट के पास स्थित प्राइवेट रिसॉर्ट में ठहरी हुई थी। रविवार को टीम के पांच कर्मचारी डुब्बनशशि बीच पर समुद्र में उतर गए। इसी दौरान अचानक तेज लहरें उठीं और पांचों को अपनी चपेट में लेकर किनारे से दूर खींच ले गईं। लहरों के बीच फंसने के बाद कर्मचारी खुद को संभाल नहीं सके और डूबने लगे।
पानी से बाहर निकालने की कोशिश
हादसे की जानकारी मिलते ही समुद्र तट पर मौजूद लाइफगार्ड और स्थानीय मछुआरे बचाव के लिए पहुंचे। उन्होंने पानी में फंसे पांचों कर्मचारियों को बाहर निकालने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद 2 कर्मचारियों निशांत डीवी और मोहम्मद कासिम को सुरक्षित बचा लिया गया। दोनों को समुद्र से बाहर निकालने के बाद इलाज के लिए गोकर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हालांकि, शोभा, अकरम और विश्वा को बचाने में सफलता नहीं मिली। बाद में तीनों के शव समुद्र से बरामद किए गए। हादसे के बाद कंपनी के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है।
पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच
घटना के बाद गोकर्ण पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हादसे से जुड़ी परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, पांचों कर्मचारी समुद्र में घूमने और नहाने के लिए उतरे थे, तभी तेज लहरों ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। समुद्र में अचानक उठने वाली तेज लहरों के कारण वे किनारे से दूर चले गए। बचाव अभियान में लाइफगार्ड और मछुआरों ने अहम भूमिका निभाई, लेकिन तीन कर्मचारियों की जान नहीं बचाई जा सकी। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें