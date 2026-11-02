बेंगलुरु में बड़ा हादसा; गोकर्ण बीच पर लहरों में बह गए 3 टेक कर्मचारी, डूबने से मौत

रिपोर्ट के मुताबिक, टीम शनिवार शाम को यहां पहुंची थी और समुद्र तट के पास स्थित प्राइवेट रिसॉर्ट में ठहरी हुई थी। रविवार को टीम के पांच कर्मचारी डुब्बनशशि बीच पर समुद्र में उतर गए। इसी दौरान अचानक तेज लहरें उठीं।

कर्नाटक के गोकर्ण समुद्र तट पर तेज लहरों की चपेट में आने से बेंगलुरु की एक कंपनी के 3 कर्मचारियों की डूबकर मौत हो गई। हादसा डुब्बनशशि बीच पर हुआ, जहां समुद्र में नहाने उतरे पांच कर्मचारी अचानक उठी तेज लहरों के कारण किनारे से दूर बह गए। इनमें से 2 लोगों को लाइफगार्ड और स्थानीय मछुआरों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 3 कर्मचारियों की जान नहीं बचाई जा सकी। बचाव दल ने तीनों के शव बरामद कर लिए हैं। मृतकों की पहचान शोभा दास देवेंद्रनाथ, मोहम्मद अकरम इस्माइल अहमद और विश्वा के रूप में हुई है।

तीनों मृतक बेंगलुरु की कंपनी एलोरिका इकोपेस के कर्मचारी थे। इस कंपनी का ऑफिस शहर के बेलंदूर इलाके में है। कंपनी के कुल 16 कर्मचारियों की टीम घूमने के लिए गोकर्ण पहुंची थी। जानकारी के मुताबिक, टीम शनिवार शाम को यहां पहुंची थी और समुद्र तट के पास स्थित प्राइवेट रिसॉर्ट में ठहरी हुई थी। रविवार को टीम के पांच कर्मचारी डुब्बनशशि बीच पर समुद्र में उतर गए। इसी दौरान अचानक तेज लहरें उठीं और पांचों को अपनी चपेट में लेकर किनारे से दूर खींच ले गईं। लहरों के बीच फंसने के बाद कर्मचारी खुद को संभाल नहीं सके और डूबने लगे।

पानी से बाहर निकालने की कोशिश हादसे की जानकारी मिलते ही समुद्र तट पर मौजूद लाइफगार्ड और स्थानीय मछुआरे बचाव के लिए पहुंचे। उन्होंने पानी में फंसे पांचों कर्मचारियों को बाहर निकालने की कोशिश की। काफी प्रयास के बाद 2 कर्मचारियों निशांत डीवी और मोहम्मद कासिम को सुरक्षित बचा लिया गया। दोनों को समुद्र से बाहर निकालने के बाद इलाज के लिए गोकर्ण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। हालांकि, शोभा, अकरम और विश्वा को बचाने में सफलता नहीं मिली। बाद में तीनों के शव समुद्र से बरामद किए गए। हादसे के बाद कंपनी के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों में शोक का माहौल है।