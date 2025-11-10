जेल में चल रही पार्टी, शराब और स्नैक्स के साथ मस्ती करते कैदी; बेंगलुरु जेल की वीडियो वायरल

संक्षेप: कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने बेंगलुरु केंद्रीय कारागार में अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बी दयानंद से रिपोर्ट मांगी है। खामियां पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

बेंगलुरु सेंट्रल जेल के अंदर का एक और वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। इसमें कैदी शराब और स्नैक्स के साथ शानदार पार्टी करते नजर आ रहे है। ये लोग एक-दूसरे के साथ नाचते-गाते भी दिख रहे हैं। वीडियो में शराब से भरे डिस्पोजेबल गिलास और कटे फल व तले हुए मूंगफली की प्लेटें सजी हुई दिखाई दे रही हैं। इस तरह जेल के अंदर पार्टी का माहौल दिखाई दे रहा है। शराब की चार बोतलें भी एक कतार में रखी हुईं देखी जा सकती हैं। कुछ कैदी बर्तनों की थाप पर नाच रहे हैं। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता।

सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो पहले भी सामने आए थे। इनमें नजर आया कि कैदी जेल के अंदर टेलीविजन देख रहे हैं और एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, एक क्लिप में बलात्कार का दोषी उमेश रेड्डी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी बैरक के अंदर टीवी सेट लगा हुआ था। रेड्डी पर यौन अपराधों के कई आरोप हैं। जेल अधिकारियों ने कहा कि वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि करने और ऐसी सुविधाएं सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू की गई है।