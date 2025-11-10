Hindustan Hindi News
Bengaluru Central Jail viral video showed inmates dance liquor plates cut fruits peanuts
जेल में चल रही पार्टी, शराब और स्नैक्स के साथ मस्ती करते कैदी; बेंगलुरु जेल की वीडियो वायरल

संक्षेप: कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने बेंगलुरु केंद्रीय कारागार में अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बी दयानंद से रिपोर्ट मांगी है। खामियां पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

Mon, 10 Nov 2025 09:38 AMNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बेंगलुरु सेंट्रल जेल के अंदर का एक और वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। इसमें कैदी शराब और स्नैक्स के साथ शानदार पार्टी करते नजर आ रहे है। ये लोग एक-दूसरे के साथ नाचते-गाते भी दिख रहे हैं। वीडियो में शराब से भरे डिस्पोजेबल गिलास और कटे फल व तले हुए मूंगफली की प्लेटें सजी हुई दिखाई दे रही हैं। इस तरह जेल के अंदर पार्टी का माहौल दिखाई दे रहा है। शराब की चार बोतलें भी एक कतार में रखी हुईं देखी जा सकती हैं। कुछ कैदी बर्तनों की थाप पर नाच रहे हैं। हालांकि, लाइव हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकता।

सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो पहले भी सामने आए थे। इनमें नजर आया कि कैदी जेल के अंदर टेलीविजन देख रहे हैं और एंड्रॉयड फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, एक क्लिप में बलात्कार का दोषी उमेश रेड्डी मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहा है। उसकी बैरक के अंदर टीवी सेट लगा हुआ था। रेड्डी पर यौन अपराधों के कई आरोप हैं। जेल अधिकारियों ने कहा कि वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि करने और ऐसी सुविधाएं सुगम बनाने के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए जांच शुरू की गई है।

सरकार ने मांगी रिपोर्ट, ऐक्शन की चेतावनी

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने बेंगलुरु केंद्रीय कारागार में अनियमितताओं को गंभीरता से लिया है। उन्होंने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक बी दयानंद से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने खामियां पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। मंत्री ने कहा, ‘मैंने उनसे रिपोर्ट देने को कहा है। अगर रिपोर्ट संतोषजनक नहीं रही, तो मैं एक अलग समिति गठित करूंगा और सुधार के कदम उठाऊंगा। मैं गलत चीजें बर्दाश्त नहीं करूंगा। बहुत हो गया, क्योंकि ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए।’ परमेश्वर ने कहा कि उन्होंने एडीजीपी को इन खामियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Karnataka Jail Video अन्य..
