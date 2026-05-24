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अपहरण मामले में उम्रकैद की हुई सजा, सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाकर हो गया रिहा; मचा बवाल

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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शंकर को 2001 के अपहरण और फिरौती मामले में दोषी ठहराया गया था। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 364A और 120B के तहत दो-दो उम्रकैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया था।

अपहरण मामले में उम्रकैद की हुई सजा, सुप्रीम कोर्ट का फर्जी आदेश दिखाकर हो गया रिहा; मचा बवाल

बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल से उम्रकैद का कैदी करीब 8 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। हालांकि, बाद में पता चला कि उसने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के फर्जी कागजात पेश किए थे। अब इस मामले का खुलासा होने के बाद जेल प्रशासन और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। जेल अधिकारियों ने आरोपी कैदी और साजिश में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर जेल से बाहर निकलने में सफलता हासिल की थी।

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शंकर अरुमुगम नामक यह कैदी 2001 के अपहरण और फिरौती मामले में दोषी ठहराया गया था। उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 364A और 120B के तहत दो-दो उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने दोनों सजाओं को साथ-साथ चलाने का आदेश दिया था। इसके अलावा उस पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। जेल अधिकारियों के मुताबिक नवंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के कथित आदेश से जुड़े दस्तावेज जमा किए गए, जिनके आधार पर कैदी ने 10 हजार रुपये का जुर्माना भरा और उसे रिहा कर दिया गया।

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फर्जी दस्तावेजों के जरिए रिहाई

यह मामला तब सामने आया जब हाल ही में जेल महानिदेशक कार्यालय को एक शिकायत मिली, जिसमें कहा गया कि कैदी ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए रिहाई हासिल की थी। इसके बाद आंतरिक जांच शुरू की गई और दस्तावेजों की सत्यता जांचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क किया गया। जांच में पता चला कि 3 नवंबर 2018 का कथित सुप्रीम कोर्ट आदेश पूरी तरह फर्जी था। इसके बाद अधिकारियों ने माना कि इस धोखाधड़ी में कुछ अन्य लोगों की भी भूमिका हो सकती है।

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अब परप्पना अग्रहारा पुलिस स्टेशन में जालसाजी, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज तैयार करने से संबंधित धाराओं में FIR दर्ज की गई है। पुलिस फरार कैदी को दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि जेल विभाग या अन्य सरकारी तंत्र के किसी व्यक्ति ने इस फर्जीवाड़े में मदद तो नहीं की। इस घटना ने जेल प्रशासन की कार्यप्रणाली और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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