सात नहीं, टारगेट पर थे नौ लोग...पत्नी की खूबसूरती के चलते हत्यारा बना कैब ड्राइवर?
बेंगलुरु में पत्नी और रिश्तेदारों समेत सात लोगों की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि कैब ड्राइवर के निशाने पर सात नहीं, बल्कि नौ लोग थे। हालांकि दो लोगों की जान बच गई।
बेंगलुरु में पत्नी और रिश्तेदारों समेत सात लोगों की हत्या के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि कैब ड्राइवर के निशाने पर सात नहीं, बल्कि नौ लोग थे। हालांकि दो लोगों की जान बच गई। वहीं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि इस मामले में आरोपी की नाबालिग बेटी भी उसका साथ दे रही थी। कैब चालक इंदुशेखर ने आखिर इस घटना को अंजाम क्यों दिया, इसको लेकर भी एक चौंकाने वाली बात सामने आई है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैब चालक अपनी पत्नी की खूबसूरती से परेशान था और इसको लेकर अक्सर ताना भी मारा करता था।
पत्नी को लेकर असुरक्षा का भाव
बेंगलुरु में हुई इस हत्या के आरोपी कैब ड्राइवर इंदुशेखर का अपनी पत्नी सुनीता से अक्सर झगड़ा होता रहता था। न्यूज 18 के मुताबिक कैब ड्राइवर के एक रिश्तेदार ने इसको लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसके मुताबिक इंदुशेखर को अपनी पत्नी की खूबसूरती से जलन थी। साथ ही वह इस बात को लेकर भी शिकायत करता रहता था कि उम्र बढ़ने के साथ उसकी पत्नी की खूबसूरती में कमी आ रही है। इतना ही नहीं, दोनों के बीच उम्र के बीच भी खासा अंतर था और यह भी विवाद का विषय था। रिश्तेदार ने बताया कि वह अपनी पत्नी को लेकर काफी ज्यादा असुरक्षित महसूस करता था। यह भी सुनने में आ रहा है कि उसने हत्या की साजिश इंटरनेट से बनाई थी। आशंका जताई जा रही है कि उसने क्राइम थ्रिलर फिल्में देखकर यह सब प्लान किया था। हालांकि यह सब अभी जांच का विषय है।
टारगेट पर कितने लोग थे
रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंदुशेखर के निशाने पर सात नहीं, बल्कि कुल नौ लोग थे। इसके अलावा, वह खुद भी सुसाइड करने वाला था। हालांकि बाकी दो लोग कौन थे, इस बारे में जानकारी नहीं हो पाई है। पुलिस के पास भी इस बारे में पूरी सूचना नहीं है। इसके अलावा एक चौंकाने वाली बात यह भी पता चली है कि आरोपी की नाबालिग बेटी ही उसकी मददगार थी। ऐसा दावा किया जा रहा है कि उसने अपनी बेटी का ब्रेनवॉश कर दिया था। इंदुशेखर ने अपनी बेटी को यह समझा दिया था कि उसकी मां और उनके घरवाले ठीक नहीं है। इसलिए वह अपने पिता का साथ दे रही थी।
यह है पूरा मामला
बता दें कि बेंगलुरु के श्रीरामपुरा इलाके में एक कैब चालक ने घरेलू विवाद के कारण कथित तौर पर पत्नी के परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी। मरने वालों में सात वर्षीय एक लड़का भी शामिल है। उन्होंने बताया कि आरोपी शेखर ने भाष्यम सर्कल के पास स्थित अपने घर पर दो दिनों के भीतर कथित तौर पर इन हत्याओं को अंजाम दिया और शवों को चिक्काबल्लापुर जिले के नंदी हिल्स और तटीय कर्नाटक के चारमाडी घाट सहित विभिन्न स्थानों पर फेंक दिया। राजाजीनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इन हत्याओं को कब अंजाम दिया गया।
इन हत्याओं को राजाजीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भाष्यम सर्कल के पास स्थित 59वीं क्रॉस के एक आवासीय इलाके में अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी ने पहले कथित तौर पर सिलबट्टे से हमला कर सुनीता की हत्या कर दी और उसके शव को कपड़े में लपेटकर नंदी हिल्स के पास फेंक दिया। इसके बाद उसने संदेह से बचने के लिए सुनीता का मोबाइल फोन बंद कर दिया और पड़ोसियों को बताया कि वह घूमने गई है।
अगले दिन आरोपी ने कथित तौर पर सुनीता के भाईयों शिवकुमार और शंकर को जश्न के बहाने घर पर बुलाया और सीलबट्टे से वार कर उनकी भी हत्या कर दी। उसने दोनों की पत्नियों क्रमशः दिव्या व नलिनी, सास रूपावती तथा शिवकुमार के सात वर्षीय बेटे पुनीत की भी हत्या कर दी। इन हत्याओं का खुलासा नलिनी की मां द्वारा गुरुवार को श्रीरामपुरा थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद हुआ।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।