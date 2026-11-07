रास्ते भर फेंकता रहा शवों वाली थैलियां, कैब ड्राइवर का हैरान करने वाला सच
बेंगलुरु के कैब ड्राइवर ने अपने ससुराल के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं एक लड़के को अगवा कर लिया। वह उसे घुमाता रहा और रास्ते में शवों वाली थैलियां फेंकता रहा।
बेगलुरु के हत्याकांड ने लोगों का दिल दहला दिया है। यहां एक कैब ड्राइवर ने पत्नी समेत ससुराल के सात लोगों की हत्या कर दी। मरने वालों में एक सात साल का लड़का भी था। राजाजीनगर स्थिति आरोपी इंदुशेखर के घर से एक लड़के को बचाया गया है। पुलिस के सामने लड़के ने बेहद हैरान करने वाली बातें बताई हैं। उसने बताया कि उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह जिस शख्स के साथ था वह सात लोगों की हत्या कर चुका है। लड़के ने बताया, वह मुझे कार से लेकर कहीं जा रहा था। जब मैं पूछता कि हम कहां जा रहे हैं तो वह कहता कि हम लोग घूमने निकले हैं। रास्ते में इंदुशेखर प्लास्टिक की बड़ी-बड़ी थैलियां फेंकता हुआ चल रहा था। लड़के के पूछने पर उसने कहा कि इन थैलियों में कूड़ा है।
घर पर दावत दी, रात में रोक लिया
लड़के ने बताया कि 31 अक्टूबर को इंदशेखर के घर पर ही सारे लोग थे। सब लोग रात में निकलना चाहते थे लेकिन इंदुशेखर ने सबको समझा-बुझाकर रोक लिया। इसके बाद रात में ही सातों की हत्या कर दी। बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर ने बताया, मरने वालों में इंदुशेखर की पत्नी सुनीता, सास रूपावती, साला शंकर और शिवकुमार, उन दोनों की पत्नियां दिव्या और नलिनी और दिव्या का सात साल का बेटा शामिल है। वही जिस लड़के को इंदुशेखर ने अगवा किया था वह शंकर और नलिनी का बेटा था।
वहीं आरोपी इंदुशेखर ने अपने बयान में कहा है कि उसने 15 से 20 दिन में इन सातों लोगों की हत्या की। उसने कहा कि वह एक-एक करके बुलाता था और हत्या करने के बाद प्लास्टिक के बैग में शवों के टुक़ड़े भरकर फेंकता जाता था। पुलिस ने बताया कि अब तक केवल लड़के का ही शव मिल पाया है। बाकी की तलाश जारी है। इंदुशेखर के पास से बचाए गए लड़के ने बताया कि वह उसे लेकर एयरपोर्ट गया था। इसके अलावा कई मंदिरों में भी ले गया था। जब भी लड़का अपने मां-बाप के बारे में पूछता था तो आरोपी बात बदल देता था। लड़के ने बताया कि इंदुशेकर जगह-जगह गाड़ी से बड़ी बड़ी प्लास्टिक की थैलियां फेंकता रहता था।
बार-बार मायके जाने से परेशान था कैब ड्राइवर
पुलिस का कहना है कि इंदुशेखर पत्नी के बार-बार मायके जाने से परेशान था। इंदुशेखऱ की ससुराल उसी कस्बे में थी। वहीं राज्य के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने कहा है कि हत्या के पीछ असली वजह सामने आएगी। इसी से पता चलेगा कि यह मानसिक रोग का मामला था या फिर पारिवारिक या संपत्ति के विवाद का।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें