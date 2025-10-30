Hindustan Hindi News
निजी पलों में परेशान कर रही थी गर्लफ्रेंड की बेटी, प्रेमी ने पटक-पटक कर मार डाला

Thu, 30 Oct 2025 05:03 PMUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
बेंगलुरु में एक दिन दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की 7 साल की बेटी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह उसके निजी पलों में खलल डाल रही थी। बच्ची की हत्या करने के बाद 26 वर्षीय आरोपी फरार हो गया। कुंबलागुडु पुलिस थाने में शिकायत आने के बाद टीम ने आरोपी को तलाशना शुरू किया। एक दिन की खोजबीन के बाद आरोपी दर्शन कुमार यादव को तुमकुरू रोड के पास गिरफ्तार कर लिया गया।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक मृतका सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा थी। मृतका अपनी मां और नानी के साथ रहती थी। उसकी मां एक निजी फर्म में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर काम करती है, जो कि अपने पति से काफी समय पहले ही अलग होकर रह रही थी। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात पेंट कंपनी में काम करने वाले दर्शन से हुई, जहां से दोनों करीब आ गए।

अधिकारियों के मुताबिक अगस्त में नानी की मौत के बाद आरोपी को बेटी आड़े आने लगी। उसने बेटी को हॉस्टल भेजने के लिए भी दवाब डाला। इस बात पर मृतका की मां ने इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। मृतका की मां के मुताबिक आरोपी लगातार उसके साथ मारपीट करता था और मां-बेटी दोनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी देता था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 23 अक्तूबर को आरोपी अपनी प्रेमिका के घर पर रात भर रुका था। अगली सुबह, जब वह अपने काम पर चला गया तो वह मृतका को अपने घर ले गया और बाद में उसने उसकी मां को फोन करके जल्दी घर आने के लिए कहा। जब वह शाम को घर आई तो आरोपी ने उस पर हमला किया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद वहां पर उसने अपनी बेटी को खून से लथपथ हालात में पाया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बेटी का गला काटकर उसकी हत्या की थी।

