निजी पलों में परेशान कर रही थी गर्लफ्रेंड की बेटी, प्रेमी ने पटक-पटक कर मार डाला

बेंगलुरु में एक दिन दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका की 7 साल की बेटी को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि वह उसके निजी पलों में खलल डाल रही थी। बच्ची की हत्या करने के बाद 26 वर्षीय आरोपी फरार हो गया। कुंबलागुडु पुलिस थाने में शिकायत आने के बाद टीम ने आरोपी को तलाशना शुरू किया। एक दिन की खोजबीन के बाद आरोपी दर्शन कुमार यादव को तुमकुरू रोड के पास गिरफ्तार कर लिया गया।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक मृतका सरकारी स्कूल में दूसरी कक्षा की छात्रा थी। मृतका अपनी मां और नानी के साथ रहती थी। उसकी मां एक निजी फर्म में बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर के तौर पर काम करती है, जो कि अपने पति से काफी समय पहले ही अलग होकर रह रही थी। कुछ समय पहले उसकी मुलाकात पेंट कंपनी में काम करने वाले दर्शन से हुई, जहां से दोनों करीब आ गए।

अधिकारियों के मुताबिक अगस्त में नानी की मौत के बाद आरोपी को बेटी आड़े आने लगी। उसने बेटी को हॉस्टल भेजने के लिए भी दवाब डाला। इस बात पर मृतका की मां ने इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों में इसी बात को लेकर झगड़ा होने लगा। मृतका की मां के मुताबिक आरोपी लगातार उसके साथ मारपीट करता था और मां-बेटी दोनों को नुकसान पहुंचाने की धमकी भी देता था।