प्यारे कुत्ते को खोने का दर्द... बेंगलुरु के ऑटो ड्राइवर ने जो किया जानकर आपका भी दिल भर आएगा

सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाली पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है, जो लोगों के दिलों को गहराई से प्रभावित कर रही है। यह कहानी बेंगलुरु से जुड़ी हुई है। यहां एक ऑटो ड्राइवर अपनी गाड़ी के अंदर हमेशा अपने प्यारे पालतू कुत्ते की तस्वीर लगाए रहता है। वायरल पोस्ट के मुताबिक, यह वही नन्हा कुत्ता था, जो महज चार महीने का था और एक महीने पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह गया था। ड्राइवर ने अपनी ऑटो के एक कोने में उसकी फोटो सजाकर अपनी यादों को हमेशा जिंदा रखा है। इस भावुक गेस्चर को देखकर एक यात्री ने पूरी घटना रेडिट पर शेयर कर दी।

यात्री ने बताया कि वह अपनी समर इंटर्नशिप के सिलसिले में बेंगलुरु में था। उसने एक ऑटो बुक किया और देखा कि ड्राइवर सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्तों को बिस्कुट खिला रहा था। थोड़ी ही देर में उसकी नजर ऑटो में लगी उस छोटी-सी फोटो पर पड़ी। ड्राइवर ने अपनी ऑटो के आगे अपने पालतू कुत्ते की तस्वीर चिपका रखी थी। यह उसका अपना प्यारा सा दोस्त था, जिसकी मौत महज एक महीने पहले हो गई थी। वह नन्हा पिल्ला सिर्फ चार महीने का ही था।

उसने आगे बताया कि सफर खत्म होने के बाद मैंने उसे उन भटकते कुत्तों के लिए बिस्किट खरीदने के लिए 100 रुपये अतिरिक्त दिए। शुरुआत में तो उसने साफ मना कर दिया, मगर जब मैंने कहा कि ये पैसे तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि उन नन्हे-मुन्ने प्राणियों के लिए हैं, जिन्हें तुम रोजाना भोजन कराते हो, तब जाकर उसने स्वीकार किया। यात्री ने बताया कि ये तो बस क्षणभर का प्रसंग था, फिर भी ये मेरे हृदय में हमेशा के लिए बस गया।

सोशल मीडिया पर इस भावुक पोस्ट ने फौरन ही यूजर्स का ध्यान खींच लिया और कमेंट सेक्शन में समर्थन और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। एक यूजर ने लिखा कि कृपया इस व्यक्ति के बारे में और बताएं। जब भी मैं बैंगलोर जाऊंगा, तो सभी कामों के लिए सिर्फ उनकी सेवाओं का इस्तेमाल करके उनका सपोर्ट करूंगा। ऐसे लोग तो अनमोल होते हैं। हमें उनका हौसला बढ़ाना और साथ देना चाहिए।