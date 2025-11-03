सड़क पर कचरा फेंकते लोगों का बनाइए वीडियो, 250 रुपये मिलेगा इनाम; अनोखी मुहिम की शुरुआत
ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (GBA) और बेंगलुरु सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड (BSWML) ने सड़कों पर कचरा फेंकने की समस्या से निपटने के लिए अनोखी पहल शुरू की है। इसके तहत सड़कों पर कचरा फेंकते हुए लोगों की वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा गया है। ऐसा करने पर 250 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा।
इस कार्यक्रम के तहत, सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकते हुए दिखने वाले व्यक्तियों का फुटेज इकट्ठा किया जाएगा। इसे एक व्हाट्सएप नंबर पर भेजा सकता है। साथ ही, आधिकारिक सोशल मीडिया पर अपलोड भी कर सकते हैं। बीएसडब्ल्यूएमएल के अधिकारियों की ओर से इसकी जांच की जाएगी और फिर इनाम जारी होगा।
लोगों के व्यवहार में बदलाव की कोशिश
बीएसडब्ल्यूएमएल के सीईओ कारी गौड़ा ने बताया कि इनाम देना लोगों के व्यवहार में बदलाव लाने के प्रयास का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में लगभग 5,000 ऑटो हैं जो घर-घर जाकर सूखा और गीला कचरा इकट्ठा करते हैं। इसके बावजूद, कुछ लोग सड़कों पर कचरा फेंकते हैं।
सीईओ गौड़ा ने कहा कि वीडियो साझा करने की यह योजना अन्य सख्त उपायों के साथ लागू होगी। इसमें सीसीटीवी से निगरानी और अपराधियों पर 2000 रुपये या उससे अधिक का जुर्माना लगाना शामिल है। सड़कों पर कचरा न फेंकने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए यह सब किया जा रहा है।