किराए के पैसे दिए, फिर सिर में मार दी गोली; बेंगलुरु में वकील की सनसनीखेज हत्या
जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी करीब डेढ़ साल से बी मंजूनाथ के घर में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने तीन महीने से किराया नहीं दिया था। इसके बाद जो हुआ उससे हड़कंप मचा हुआ है।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के वाइटफील्ड इलाके से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पट्टंदूर अग्रहारा में रविवार देर रात महज 3 महीने का किराया मांगने पर दो किराएदारों ने 42 वर्षीय वकील बी मंजूनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी।
इस हत्या को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक किराए को लेकर हुए विवाद के बाद हमलवार पेशे से वकील मंजूनाथ को किराया देने पहुंचे। इसके बाद एक ने उन्हें पैसे थमाए। इसके बाद जब वे पैसे गिनने लगे तब दूसरे आरोपी ने उन्हें गोली मार दी। इसके बाद वे फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।
बिहार के रहने वाले हैं आरोपी
पुलिस के मुताबिक आरोपी पंकज दुबे और अमित कुमार दुबे मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और बेंगलुरु में डिलीवरी एजेंट का काम करते हैं। दोनों पिछले डेढ़ साल से मंजूनाथ के घर में किराए पर रह रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि उन्होंने पिछले तीन महीनों से कमरे का किराया नहीं चुकाया था।
बकाया ना देने पर हुआ था झगड़ा
मंजूनाथ के भाई मुनिराजू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक रविवार रात मंजूनाथ ने बकाया किराए को लेकर आरोपियों को फटकार लगाई थी। इसके बाद देर रात करीब 12 बजे दोनों आरोपी वापस आए। एक आरोपी ने आगे बढ़कर मंजूनाथ को किराए के पैसे दिए। जैसे ही वकील मंजूनाथ पैसे गिनने लगे, दूसरे आरोपी ने पीछे से आकर उनके सिर में बेहद करीब से गोली मार दी। उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।
क्या बोली पुलिस?
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वाइटफील्ड के पुलिस उपायुक्त (CP) सैदुलु अदावत ने बताया है कि दोनों आरोपी वारदात के बाद अलग-अलग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर मौके से फरार हो गए। पुलिस हमलावरों के पास पिस्टल को लेकर जांच में जुट गई है। इस बीच बेंगलुरु एडवोकेट्स एसोसिएशन ने भी मामले पर चिंता जताई है। एसोशिएशन के अध्यक्ष सुब्बा रेड्डी ने इस वारदात की कड़े शब्दों में निंदा की है। एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह से मुलाकात कर जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और फास्ट ट्रैक जांच की मांग की है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें