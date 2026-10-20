किराए के पैसे दिए, फिर सिर में मार दी गोली; बेंगलुरु में वकील की सनसनीखेज हत्या

जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी करीब डेढ़ साल से बी मंजूनाथ के घर में रह रहे थे। पुलिस के मुताबिक उन्होंने तीन महीने से किराया नहीं दिया था। इसके बाद जो हुआ उससे हड़कंप मचा हुआ है।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के वाइटफील्ड इलाके से एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पट्टंदूर अग्रहारा में रविवार देर रात महज 3 महीने का किराया मांगने पर दो किराएदारों ने 42 वर्षीय वकील बी मंजूनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी।

इस हत्या को लेकर बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक किराए को लेकर हुए विवाद के बाद हमलवार पेशे से वकील मंजूनाथ को किराया देने पहुंचे। इसके बाद एक ने उन्हें पैसे थमाए। इसके बाद जब वे पैसे गिनने लगे तब दूसरे आरोपी ने उन्हें गोली मार दी। इसके बाद वे फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है।

बिहार के रहने वाले हैं आरोपी पुलिस के मुताबिक आरोपी पंकज दुबे और अमित कुमार दुबे मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और बेंगलुरु में डिलीवरी एजेंट का काम करते हैं। दोनों पिछले डेढ़ साल से मंजूनाथ के घर में किराए पर रह रहे थे। जांच में खुलासा हुआ है कि उन्होंने पिछले तीन महीनों से कमरे का किराया नहीं चुकाया था।

बकाया ना देने पर हुआ था झगड़ा मंजूनाथ के भाई मुनिराजू द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक रविवार रात मंजूनाथ ने बकाया किराए को लेकर आरोपियों को फटकार लगाई थी। इसके बाद देर रात करीब 12 बजे दोनों आरोपी वापस आए। एक आरोपी ने आगे बढ़कर मंजूनाथ को किराए के पैसे दिए। जैसे ही वकील मंजूनाथ पैसे गिनने लगे, दूसरे आरोपी ने पीछे से आकर उनके सिर में बेहद करीब से गोली मार दी। उन्हें अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया।