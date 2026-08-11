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पत्नी के 'अफेयर से तंग' पति, 5-स्टार होटल ले जाकर 2 बेटियों को मार डाला; खुद भी काटा गला

By Amit Kumar
लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
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बेंगलुरु के 5-स्टार होटल में एक पिता ने अपनी 5 और 10 साल की बेटियों की हत्या कर खुदकुशी की कोशिश की। सुसाइड नोट में पत्नी के अफेयर का जिक्र मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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बेंगलुरु में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (KIA) के पास स्थित एक फाइव स्टार होटल में 40 वर्षीय एक व्यक्ति ने अपनी दो मासूम बेटियों की हत्या करने के बाद खुदकुशी की कोशिश की। आरोपी की पहचान एसजी इमरान के रूप में हुई है, जो एक प्राइवेट कैब कंपनी में मैनेजर है। यह खौफनाक वारदात सोमवार को तब सामने आई, जब इमरान समय पर होटल से चेक-आउट नहीं कर पाया।

दुबई से मेहमान आने का दिया था हवाला

पुलिस के अनुसार, इमरान अपनी दोनों बेटियों- 5 वर्षीय शेख जाहरा और 10 वर्षीय शेख जोया के साथ रविवार शाम करीब 7:30 बजे होटल की चौथी मंजिल पर स्थित एक कमरे में ठहरा था।

होटल स्टाफ से क्या कहा था?

उसने होटल कर्मचारियों को बताया था कि वह रविवार आधी रात के बाद दुबई से आने वाले एक मेहमान को रिसीव करने के लिए कमरा ले रहा है। साथ ही उसने यह भी कहा था कि वह सोमवार सुबह तक चेक-आउट कर लेगा।

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ऐसे खुला कमरे का राज

जब सोमवार दोपहर 12:30 बजे तक इमरान ने चेक-आउट नहीं किया, तो हाउसकीपिंग स्टाफ ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई जवाब नहीं मिलने पर वे लौट गए।

इसके बाद शाम 4:30 बजे दोबारा दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। आखिरकार शाम करीब 5:30 बजे होटल मैनेजर ने डुप्लीकेट चाबी की मदद से कमरा खोला, तो अंदर का नजारा बेहद खौफनाक था।

बिस्तर पर पड़ी थी दोनों बेटियों की लाश

कमरे में दोनों बच्चियां बिस्तर के पास मृत अवस्था में पड़ी थीं, जबकि इमरान सोफे के पास बेसुध पड़ा था। उसका गला धारदार चाकू से कटा हुआ था। होटल प्रबंधन ने तुरंत एंबुलेंस बुलाई और तीनों को पास के एक प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टरों ने दोनों बच्चियों को अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया, जबकि इमरान की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है।

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सुसाइड नोट में छलका दर्द: 'उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है'

नॉर्थ-ईस्ट डिवीजन के डीसीपी मिथुन कुमार जीके ने बताया कि पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसे कथित तौर पर इमरान ने लिखा है। नोट के हवाले से पुलिस ने बताया, "मैं अपनी पत्नी के एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर की वजह से अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूं। मेरे पास उसके अफेयर को साबित करने के सबूत हैं। उसने मुझे बहुत चोट पहुंचाई है। इसलिए मैं अपनी बेटियों को भी अपने साथ ले जा रहा हूं।"

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आगे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अब होटल के सीसीटीवी फुटेज, डिजिटल सबूत और अन्य जानकारियों को खंगाल रही है। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का मुआयना कर अहम नमूने जुटाए हैं। डीसीपी मिथुन कुमार का कहना है कि आरोपी इमरान की मेडिकल स्थिति में सुधार होने के बाद ही उसका बयान दर्ज किया जाएगा। सुसाइड नोट में लगाए गए आरोपों और घटना के पीछे के असल मकसद की गहनता से जांच की जा रही है। फिलहाल बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

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