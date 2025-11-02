तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने 3 बाइकों को मारी टक्कर, 50 मीटर तक घसीटा; 2 लोगों की मौत

संक्षेप: एम्बुलेंस ड्राइवर की पहचान शंकर के तौर पर हुई है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। ट्रैफिक वेस्ट बेंगलुरु के डीसीपी अनूप शेट्टी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूछताछ के जरिए और जानकारी जुटाई जा रही है।

बेंगलुरु के रिचमंड सर्कल के पास रात में बड़ा सड़क हादसा हो गया। एक एम्बुलेंस ने तीन बाइकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि अन्य लोग घायल हो गए। एम्बुलेंस ने एक बाइक को करीब 50 मीटर तक घसीटा भी। एम्बुलेंस ड्राइवर की पहचान शंकर के तौर पर हुई है और उसे हिरासत में ले लिया गया है। ट्रैफिक वेस्ट बेंगलुरु के डीसीपी अनूप शेट्टी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पूछताछ के जरिए इस घटना को लेकर और जानकारी जुटाई जा रही है।

अमेठी जिले के गौरीगंज क्षेत्र में गौरीगंज-मुसाफिरखाना मार्ग पर 2 मोटरसाइकिल की आमने-सामने की टक्कर हो गई। इस हादसे में दो युवकों की मौत हो गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि शनिवार रात गौरीगंज-मुसाफिरखाना मार्ग पर राजगढ़ के पास दो मोटरसाइकिल की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस घटना में 28 साल के व्यापारी उदय गुप्ता और कौहार गांव निवासी 30 वर्षीय संदीप अग्रहरि की मौत हो गई। हादसे में दो अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को रायबरेली के एम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि शवों का पोस्टमार्टम कराया गया है।