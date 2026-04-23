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बेंगलुरु में खौफनाक वारदात; 19 साल की लड़की ने आईफोन फैक्ट्री के टॉयलेट में दिया बच्चे को जन्म, फिर रेत डाला गला

Apr 23, 2026 01:12 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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शुरूआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवती ने सामाजिक दबाव के डर से यह कदम उठाया। बताया जा रहा है कि प्रसव अचानक और बिना किसी तैयारी के हुआ था।

बेंगलुरु में खौफनाक वारदात; 19 साल की लड़की ने आईफोन फैक्ट्री के टॉयलेट में दिया बच्चे को जन्म, फिर रेत डाला गला

कर्नाटक के बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक 19 साल की लड़की ने एक फैक्ट्री के टॉयलेट में बच्चे को जन्म दिया और उसके बाद गला रेतकर हत्या कर दी। खबर सामने आते ही सनसनी फैल गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह घटना फॉक्सकॉन की एक यूनिट में हुई है, जो ऐपल के iPhone असेंबल करती है।

एनडीटीवी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि आरोपी की पहचान रेनुका के रूप में हुई है, जो देवनहल्ली स्थित फैक्ट्री में काम करती थी। पुलिस के मुताबिक उसने बुधवार को फैक्ट्री के शौचालय में अचानक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद उसने बच्चे की गला रेत कर हत्या कर दी और नवजात के शव को एक बैग में डालकर फेंक दिया।

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मामले का खुलासा तब हुआ जब एक अन्य कर्मचारी शौचालय में गया और वहां संदिग्ध स्थिति देखकर पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान पुष्टि हुई कि नवजात की जन्म के बाद हत्या कर दी गई है।

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पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान की गई। प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि युवती ने यह कदम शर्म और सामाजिक दबाव के डर से उठाया। बताया जा रहा है कि प्रसव अचानक और बिना किसी तैयारी के हुआ। फिलहाल आरोपी युवती को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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