कोलकाता हादसा: तारातला में गोदाम की छत गिरी, 3 की मौत, 60 अब भी दबे; CM शुभेंदु ने जताया दुख

Taratala Under Construction Godown Shed Collapsed: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में एक निर्माणाधीन गोदाम की छत गिर गई है। इस हादसे में तीन लोगों की मौत हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक मलबे के नीचे अभी भी 60 से ज्यादा मजदूरों के दबे होने की आशंका है।

Kolkata Godown Shed Collapsed: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला इलाके में बुधवार को एक निर्माणाधीन गोदाम की छत ढह गई है। इस हादसे के दौरान गोदाम में कई मजदूर काम कर रहे थे। ऐसे में अभी वहां मलबे के नीचे 60 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे में अभी तक तीन लोगों की मौत हो चुकी है। स्थानीय लोगों और राहत एवं बचाव के लिए पहुंची टीम ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार करीब 11 लोगों को मलबे से निकाल लिया गया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है। मौके पर भारतीय सेना भी पहुंच चुकी है।

स्थानीय लोगों के मुताबिक इस निर्माणाधीन गोदाम में घटना के वक्त कंक्रीट ढलाई का काम चल रहा था। इसी वजह से जब हादसा हुआ, तो वहां पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। इन्हीं लोगों के ऊपर गोदाम की छत का भारी भरकम लोहा गिर पड़ा। इसे हटाने के लिए क्रेन मंगवाई गई है और बाकी हिस्सों को गैस कटर के जरिए काटकर अलग किया जा रहा है। मौके पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ समेत कई बचाव दल मौजूद हैं।

कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हादसे की जानकारी सामने आते ही टीम वहां पहुंच गई थी। अभी तक मलबे के अंदर से करीब 11 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। उन्होंने कहा, ''तारातला इलाके में ब्रेस पुल के निकट ट्रांसपोर्ट डिपो रोड पर सुबह में इस गोदाम की छत गिर गई। हमारे अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। इस घटना के समय कुछ लोग वहां काम कर रहे थे। हमें आशंका है कि मलबे के नीचे कई लोग दबे हो सकते हैं।''

अधिकारियों ने बताया कि कोलकाता पुलिस, आपदा प्रबंधन समूह, नागरिक सुरक्षा और फायर एवं इमरजेंसी रिस्पॉन्स की टीम घटनास्थल पर बचाव कार्य में जुटी हुई है। सेना के अधिकारी भी बचाव कार्य में मदद करते दिखे, जबकि गिर चुके लोहे के बीम को हटाने के लिए क्रेन और मशीनों को लगाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल तेजी के साथ राहत और बचाव का काम किया जा रहा है। घटना स्थल पर एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंच चुकी हैं।

Taratala Godown Shed Collapsed LIVE UPDATES…

4:30PM- कोलकाता में तारातला में निर्माणाधीन गोदाम हादसे में तीन लोगों की मौत। शुभेंदु सरकार में मंत्री उमेश राय घटनास्थल पर मीडिया से बात करते हुए कहा, “यह एक चाय का गोदाम है। इसके एक हिस्से में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। भारी बारिश की वजह से यह घटना हुई है। अभी तक बचाव टीम ने 11 लोगों को निकाल लिया है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है। दो या तीन लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव काम तेजी के साथ जारी है। जल्दी ही यहां पर मुख्यमंत्री भी आएंगे।”

4:15PM- कोलकाता के तारातला में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की वजह से कई लोगों के घायल होने की खबर है। मौके पर भाजपा सरकार की मंत्री अग्निमित्रा पॉल और कौशिक चौधरी पहुंच चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक करीब 11 घायल लोगों को मलबे के नीचे से निकाला जा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोदाम के लिए इस्तेमाल की गई जमीन किसी ओडिशा के व्यापारी की है। उसने इसे किसी प्राइवेट फर्म को लीज पर दिया है।

4:02PM- कोलकाता के तारातला हादसे के लिए नबन्ना में आपदा प्रबंधन विभाग ने कंट्रोल रूम नंबर जारी किए गए। जो कि इस प्रकार हैं…

1070

8697981070

033 22143526

033 22535185

3:57PM- NDRF राहत और बचाव के काम में जुटी। मलबे को कटर से काट कर हटाया जा रहा है। मौके पर सेना भी मौजूद

3:45PM- तारातला इलाके में हुए इस हादसे के बाद मदद के लिए NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है। बता दें, इस घटना के समय गोदाम में कई मजूदर काम कर रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 40 मजदूर अभी भी मलबे के नीचे फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने का काम किया जा रहा है।

3:40PM- मौके पर राहत और बचाव दल भी पहुंचे। भारतीय सेना भी मौके पर मौजूद। क्रेन के जरिए गोदाम के मलबे को निकालने की कोशिश जारी।