धोखे की भी एक लिमिट होती है, अब किस पर फायर हुईं ममता बनर्जी, बोलीं- मैं मर गई हूं क्या?
बागी नेताओं पर भड़कते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि धोखे की भी एक लिमिट होती है। अगर आपनें हिम्मत है तो आप आधिकारिक रूप से भाजपा ज्वाइन कर लें। आपको क्या लगता है कि मैं क्या मर गई हूं?
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हारने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कई तरह के संकटों से घिर गई हैं। करीबी एक-एक करके पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। शनिवार को ममता की करीबी रहीं बंगाल टीएमसी प्रमुख चंद्रिमा भट्टाचार्य ने भी इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा, बागी नेताओं ने टीएमसी के ऑफिस पर भी कब्जा जमा लिया और अब नेताओं की नजर पार्टी सिंबल पर है। इस सबके बाद टीएमसी के बागी गुट के नेताओं पर ममता बनर्जी ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि धोखे की भी एक लिमिट होती है। उन्होंने बागी नेताओं को ललकारते हुए कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं मर गई हूं?
'क्या मैं मर गई हूं?'
तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने कहा, "जो लोग तृणमूल कांग्रेस से जुड़े थे और मेरे साइन वाले पार्टी सिंबल पर चुनाव जीते थे, वे अब दावा कर रहे हैं कि 2023 से पार्टी खत्म हो गई है। आपने पार्टी के सिंबल पर चुनाव तभी लड़ा जब मैंने आपकी कैंडिडेचर को अप्रूव किया और उस पर साइन किए। तभी इलेक्शन कमीशन ने आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया। धोखे की भी एक लिमिट होती है। आपने उसी पार्टी को धोखा दिया जिसने आपको पॉलिटिकल पहचान दी। अब आप खुलेआम भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपमें हिम्मत है, तो जाकर फॉर्मली भाजपा जॉइन कर लें। आपको क्या लगता है कि क्या मैं मर गई हूं? हम जानते हैं कि पार्टी का सिंबल आपको अलॉट होने का चांस बहुत कम है। जब मैं यह सिंबल पहनकर लोगों के बीच जाऊंगी, तो क्या आप मेरी आवाज दबा पाएंगे?"
'TMC ऑफिस के लिए हर महीने एक लाख देते हैं किराया'
उन्होंने आगे कहा, "बच्चों को मिड-डे मील में अंडे नहीं मिल रहे हैं, फिर भी आप अंडे फेंक रहे हैं। हम 15 साल तक पावर में थे, लेकिन हमने कभी पुलिस का इस्तेमाल ऐसे काम करने के लिए नहीं किया। आप इंस्पेक्टर-इन-चार्ज (ICs) और ऑफिसर-इन-चार्ज बना रहे हैं। ब्लॉक प्रेसिडेंट का काम करते हैं। जो लोग चले गए हैं, मैं उन्हें दोष नहीं देती। उनके परिवार, प्रॉपर्टी और जिम्मेदारियां हैं। लेकिन याद रखना, मेरा भी एक परिवार है। मां, माटी, मानुष का तृणमूल कांग्रेस परिवार मेरा भी परिवार है। कल तृणमूल भवन पर कब्जा करने वालों ने दावा किया कि किराया नहीं दिया गया है। मैं यह साफ कर दूं कि यह जगह अक्टूबर 2027 तक किराए पर दी गई थी। कोई यह नहीं कह रहा है कि मैंने एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। यह संस्था की प्रॉपर्टी है, किसी व्यक्ति की नहीं। यह मां, माटी, मानुष की है। कोई इस पर जबरदस्ती कब्जा नहीं कर सकता। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं। हम हर महीने एक लाख रुपये किराया देते हैं। आज, आप सेंट्रल फोर्स की मदद से किसी बिल्डिंग पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से लोगों के दिलों पर कब्जा नहीं कर सकते।”
चंद्रिमा भट्टाचार्य ने दिया प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा
वहीं, तृणमूल कांग्रेस की पश्चिम बंगाल यूनिट की प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिमा भट्टाचार्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को संबोधित एक पत्र में अपना पद छोड़ने की जानकारी दी। उनका यह इस्तीफा पार्टी के भीतर बढ़ते मतभेदों की रिपोर्टों के बीच आया है। उनके पार्षद बेटे ने पार्टी के दूसरे धड़े के नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट द्वारा बुलाई गई एक बैठक में भाग लिया था, जिसकी पार्टी के भीतर काफी आलोचना हुई। इस मामले में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने बेटे को उस बैठक में न जाने के लिए कहा था, लेकिन वह उनकी अनुमति के बिना वहां चले गए।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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