कौन हैं बंगाल में वो कांग्रेस के 2 उम्मीदवार, जो भाजपा की सुनामी में भी जीत गए?
Congress Seats in Bengal: कांग्रेस ने जिन दो सीटों पर जीत दर्ज की है, वह फरक्का और रानीनगर हैं। फरक्का से मोताब शेख को जीत मिली है। वह आठ हजार से ज्यादा मार्जिन से जीते हैं। रानीनगर से जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवार का नाम जुल्फीकार अली है।
Bengal Election Result, Congress Win 2 Seats: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की सुनामी देखने को मिली है। पार्टी डबल सेंचुरी बनाते हुए 200 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज कर रही है। वहीं, 15 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की टीएमसी महज 80 से कम सीटों पर सिमट रही है। भाजपा की सुनामी के बीच कांग्रेस के दो उम्मीदवारों को भी जीत मिली है। उल्लेखनीय है कि पिछली बार कांग्रेस को बंगाल में एक भी सीट नहीं मिली थी। इस बार दो सीटें जीतने वाली कांग्रेस में अधीर रंजन चौधरी नहीं, बल्कि दूसरे दो नेता हैं।
कांग्रेस ने जिन दो सीटों पर जीत दर्ज की है, वह फरक्का और रानीनगर हैं। फरक्का से मोताब शेख को जीत मिली है। वह आठ हजार से ज्यादा मार्जिन से जीते हैं। उन्होंने भाजपा के सुनील चौधरी को हराया। सुनील को 54857 वोट मिले। वहीं, तीसरे नंबर पर टीएमसी उम्मीदवार अमिरुल इस्लाम रहे, जिन्हें 47256 वोट मिले। इसके अलावा, रानीनगर से जीतने वाले कांग्रेस उम्मीदवार का नाम जुल्फीकार अली है। उन्होंने 2701 वोटों से टीएमसी कैंडिडेट अब्दुल सौमिक हुसैन को पराजित किया है। जुल्फीकार को 79423, जबकि सौमिक को 76722 वोट मिले। इस सीट से तीसरे नंबर पर सीपीआईएम उम्मीदवार जमल हुसैन रहे, जिन्हें 48587 वोट मिले।
वहीं, कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद अधीर रंजन चौधरी भी काफी चर्चा में रहे थे। हालांकि, वे अपना चुनाव नहीं जीत सके। बहरामपुर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने वाले अधीर रंजन चौधरी को 73540 वोट मिले और भाजपा उम्मीदवार सुब्रत ने जीत दर्ज की। तीसरे नंबर पर टीएमसी उम्मीदवार नारू गोपाल मुखर्जी रहे। इस बार मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस ने पिछली बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है। पार्टी ने टीएमसी उम्मीदवारों के वोट काटे हैं, जिससे कई सीटों पर ममता के कैंडिडेट्स को नुकसान उठाना पड़ा है।
बंगाल में किसे कितनी सीटें?
चुनाव आयोग के रात साढ़े आठ बजे तक के आंकड़े के अनुसार, भाजपा बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीत रही है। अभी वह 208 पर आगे चल रही है। इसमें से 142 वह जीत चुकी है, जबकि 66 पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं, टीएमसी कुल 79 पर आगे है। इसमें से 49 में उसे जीत मिल चुकी है। वहीं, 30 पर आगे चल रही। वहीं, एक सीट सीपीआईएम ने जीती है, जबकि दो सीटें हुमायूं कबी की आम जनता उन्नयन पार्टी को मिली है। दोनों सीटों पर हुमायूं को ही जीत मिली है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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