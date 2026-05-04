Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मुझे लात मारी और CCTV बंद कर दिया, वोटों की गिनती के बीच ममता बनर्जी का गंभीर आरोप

May 04, 2026 09:13 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share

ममता बनर्जी ने कहा, 'तीन बजे से वे हमें मार रहे हैं। उन्होंने मुझे लात मारी और CCTV बंद कर दिया। हमारे एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। मैं 5 मिनट के लिए घुसी थी। मैंने गुहाई लगाई थी कि हमारे एजेंट को घुसने दें, लेकिन कोई उपलब्ध नहीं था।'

मुझे लात मारी और CCTV बंद कर दिया, वोटों की गिनती के बीच ममता बनर्जी का गंभीर आरोप

तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी नतीजों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार शाम को उन्होंने कहा, 'तीन बजे से वे हमें मार रहे हैं। उन्होंने मुझे लात मारी और CCTV बंद कर दिया। हमारे एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। मैं 5 मिनट के लिए घुसी थी। मैंने गुहाई लगाई थी कि हमारे एजेंट को घुसने दें, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे घुसने देंगे लेकिन फिर कोई उपलब्ध नहीं था। मैंने हर जगह शिकायत की है।'

ये भी पढ़ें:लूट, लूट, लूट हुई है; BJP ने 100 से ज्यादा सीटें लूटीं, बंगाल के नतीजे पर ममता

रिपोर्टर्स से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, ‘भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटें लूट लीं। चुनाव आयोग भाजपा का आयोग है। मैंने सीओ और मनोज अग्रवाल को शिकायत की, लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे। क्या आप इसे जीत मानते हैं? यह अनैतिक जीत है, नैतिक जीत नहीं। चुनाव आयोग ने जो किया, केंद्रीय बलों के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर, वह पूरी तरह अवैध है। यह लूट है, लूट है, लूट है। हम वापसी करेंगे।’

ये भी पढ़ें:बंगाल चुनाव की तुलना संजय सिंह ने ईरान युद्ध से कर डाली, तृणमूल की हार पर बिफरे

भवानीपुर सीट पर कड़ी टक्कर

इस बीच, तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर 14 राउंड की गिनती के बाद अपने प्रतिद्वंद्वी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी पर महज 3830 वोटों की मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, ममता बनर्जी ने अब तक 48,671 वोट प्राप्त किए हैं। भाजपा पश्चिम बंगाल में भारी जीत की ओर बढ़ रही है और 204 सीटों पर आगे या जीत चुकी है। पार्टी ने 117 सीटें जीत ली हैं और 92 पर बढ़त बनाए हुए है।

ये भी पढ़ें:बंगाल में जहां ममता के कैंडिडेट्स के लिए केजरीवाल ने किया प्रचार, वहां कौन जीता?

त्रिणमूल कांग्रेस ने 44 सीटें जीती हैं और 37 पर आगे है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की यह जीत पार्टी के लिए ऐतिहासिक होगी क्योंकि यह राज्य लंबे समय से कांग्रेस, वामपंथी दलों और बाद में तृणमूल कांग्रेस के वर्चस्व वाला रहा है। यह भाजपा के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह राज्य भी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें जीती थीं। इन चुनाव परिणामों में भाजपा की अटल रणनीति और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हर मुद्दे पर जोरदार प्रचार का असर दिख रहा है। भाजपा ने विभिन्न वर्गों के लिए वादों में भी तृणमूल कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। चुनाव में मतदाता सूची के SIR को लेकर काफी विवाद हुआ था।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

और पढ़ें
West Bengal Mamata Banerjee assemby elections अन्य..
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव , Election Result 2026 Live in Hindi, पश्चिम बंगाल चुनाव परिणाम लाइव , असम चुनाव परिणाम लाइव , आज का मौसम Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज और क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।