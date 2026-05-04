मुझे लात मारी और CCTV बंद कर दिया, वोटों की गिनती के बीच ममता बनर्जी का गंभीर आरोप
ममता बनर्जी ने कहा, 'तीन बजे से वे हमें मार रहे हैं। उन्होंने मुझे लात मारी और CCTV बंद कर दिया। हमारे एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। मैं 5 मिनट के लिए घुसी थी। मैंने गुहाई लगाई थी कि हमारे एजेंट को घुसने दें, लेकिन कोई उपलब्ध नहीं था।'
तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी नतीजों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोमवार शाम को उन्होंने कहा, 'तीन बजे से वे हमें मार रहे हैं। उन्होंने मुझे लात मारी और CCTV बंद कर दिया। हमारे एक एजेंट को घुसने नहीं दिया। मैं 5 मिनट के लिए घुसी थी। मैंने गुहाई लगाई थी कि हमारे एजेंट को घुसने दें, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि वे घुसने देंगे लेकिन फिर कोई उपलब्ध नहीं था। मैंने हर जगह शिकायत की है।'
रिपोर्टर्स से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, ‘भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटें लूट लीं। चुनाव आयोग भाजपा का आयोग है। मैंने सीओ और मनोज अग्रवाल को शिकायत की, लेकिन वे कुछ नहीं कर रहे। क्या आप इसे जीत मानते हैं? यह अनैतिक जीत है, नैतिक जीत नहीं। चुनाव आयोग ने जो किया, केंद्रीय बलों के साथ मिलकर, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर, वह पूरी तरह अवैध है। यह लूट है, लूट है, लूट है। हम वापसी करेंगे।’
भवानीपुर सीट पर कड़ी टक्कर
इस बीच, तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार ममता बनर्जी भवानीपुर सीट पर 14 राउंड की गिनती के बाद अपने प्रतिद्वंद्वी और भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी पर महज 3830 वोटों की मामूली बढ़त बनाए हुए हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, ममता बनर्जी ने अब तक 48,671 वोट प्राप्त किए हैं। भाजपा पश्चिम बंगाल में भारी जीत की ओर बढ़ रही है और 204 सीटों पर आगे या जीत चुकी है। पार्टी ने 117 सीटें जीत ली हैं और 92 पर बढ़त बनाए हुए है।
त्रिणमूल कांग्रेस ने 44 सीटें जीती हैं और 37 पर आगे है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की यह जीत पार्टी के लिए ऐतिहासिक होगी क्योंकि यह राज्य लंबे समय से कांग्रेस, वामपंथी दलों और बाद में तृणमूल कांग्रेस के वर्चस्व वाला रहा है। यह भाजपा के विचारक श्यामा प्रसाद मुखर्जी का गृह राज्य भी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 77 सीटें जीती थीं। इन चुनाव परिणामों में भाजपा की अटल रणनीति और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हर मुद्दे पर जोरदार प्रचार का असर दिख रहा है। भाजपा ने विभिन्न वर्गों के लिए वादों में भी तृणमूल कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। चुनाव में मतदाता सूची के SIR को लेकर काफी विवाद हुआ था।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
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