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काबा मदीना वाली सायोनी घोष को अब सताई चिंता, मीडिया को दिया एक चैलेंज

May 05, 2026 04:53 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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सायोनी घोष ने अपनी पोस्ट में कहा, 'बाइक पर सवार लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लाउडस्पीकर पर अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं। राजनीतिक जीत के नाम पर समाज के हर वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को धमकाया जा रहा है।'

काबा मदीना वाली सायोनी घोष को अब सताई चिंता, मीडिया को दिया एक चैलेंज

पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हिंसक घटनाओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस की सांसद सायोनी घोष ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मंगलवार को उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कहा, 'भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक सत्ता भी नहीं संभाली है, फिर भी अशांति शुरू हो गई। पूरे बंगाल में लगातार तोड़फोड़ हो रही है। सड़कों पर सन्नाटा है, माहौल उदास है। एक के बाद एक पार्टी दफ्तरों को नष्ट किया जा रहा है, केंद्रीय बलों के सामने ही उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं पर हमले किए हो रहे हैं। दुकानों को बंद कराया जा रहा है।'

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सायोनी घोष ने आरोप लगाया कि मां कैंटीन को भी तोड़ा जा रहा है। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, 'बाइक पर सवार लोग नारेबाजी कर रहे हैं, लाउडस्पीकर पर अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं। राजनीतिक जीत के नाम पर समाज के हर वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को धमकाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि यह वही सोनार बांग्ला है, जिसके लिए बंगाल की जनता ने वोट दिया था। उम्मीद है कि मीडिया में इतनी हिम्मत होगी कि वह इन दृश्यों को दिखाए, लेकिन ऐसा लगता है कि वे पहले ही अपना रुख बदलकर चुप्पी साध लेंगे।'

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जब चुनाव प्रचार में सायोनी घोष ने गाया काबा-मदीना

चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने 'काबा-मदीना' गाया था, जिसकी काफी चर्चा हुई। बांग्लादेश के मशहूर कवि अब्दुल रहमान बोयाती का लोकगीत ‘हृदय माछे काबा, नयन-ए-मदीना’ बंगाल की सियासत के केंद्र में आ गया। अभिनेत्री से नेता बनी सायोनी ने चुनाव प्रचार के दौरान मुस्लिम बहुल इलाकों में रैलियों में इसे गाकर सनसनी फैला दी थी। भाजपा ने इसे लेकर ममता बनर्जी की टीएमसी पर चुनाव प्रचार के दौरान तृष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया।

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बता दें कि भाजपा ने कुल 206 सीटें जीतकर राज्य विधानसभा में दो-तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। 294 सदस्यीय सदन में तृणमूल की सीटें घटकर लगभग 80 रह गईं और उसका 15 वर्षों का शासन समाप्त हो गया। यह नतीजा भाजपा के लिए पूर्वी भारत के अंतिम बड़े गढ़ में बड़ी सफलता माना जा रहा है, जिससे 'अंग, बंग और कलिंग' (बिहार, बंगाल और ओडिशा) क्षेत्र में पार्टी का प्रभाव और मजबूत हुआ है। सबसे प्रभावशाली प्रदर्शन पूर्व मेदिनीपुर जिले में देखने को मिला, जहां भाजपा ने सभी 16 सीटें जीत लीं। यह जिला भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जिनके प्रभाव से पार्टी ने यहां वर्चस्व स्थापित किया।

Niteesh Kumar

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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