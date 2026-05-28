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बंगाल में TMC नेता के खेत से दो करोड़ कैश बरामद, बोरे में भरकर छिपाया था पैसा

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
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पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएसमी नेता के खेत से 2 करोड़ से अधिक की रकम बरामद की है। यह बरामदगी 24 परगना जिले में हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक उन्होंने टीएमसी के शासन वाली बादुरिया नगरपालिका के अध्यक्ष दीपंकर भट्टाचार्य को हाल ही में गिरफ्तार किया था।

बंगाल में TMC नेता के खेत से दो करोड़ कैश बरामद, बोरे में भरकर छिपाया था पैसा

पश्चिम बंगाल पुलिस ने टीएसमी नेता के खेत से 2 करोड़ से अधिक की रकम बरामद की है। यह बरामदगी 24 परगना जिले में हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस के मुताबिक उन्होंने टीएमसी के शासन वाली बादुरिया नगरपालिका के अध्यक्ष दीपंकर भट्टाचार्य को हाल ही में गिरफ्तार किया था। अब पुलिस ने बताया है कि उसने दीपांकर भट्टाचार्य से कुल 3.04 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इसमें 80 लाख तो गिरफ्तारी के वक्त ही बरामद कर लिए गए थे। इसके अलावा 2.24 करोड़ रुपए उनके खेत से बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक 500-500 रुपए की नोट ट्रॉलीबैग और बोरियों में भरकर यहां पर छिपाई गई थी। इस रकम को बैंक अफसरों की मौजूदगी में कई बार गिना गया।

खेत में पैसे छिपाने की जानकारी
पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली थी कि दीपांकर भट्टाचार्य ने अपने खेतों में पैसे छिपा रखे हैं। इसके बाद पुलिस ऐक्शन में आ गई। टीम के साथ जब पुलिस दीपांकर के फॉर्म पर पहुंची तो उसने नोटों से भरे चार ट्रॉली बैग और बोरी बरामद की। दीपांकर को बदुरिया के एक होटल से सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद मंगलवार को जिला अदालत के सामने पेश किया गया। यहां से आगे की पूछताछ के लिए भट्टाचार्य को पुलिस रिमांड में भेजा गया है।

खुद मानी थी बात
जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान, भट्टाचार्य ने अपने खेत में कैश होने की बात स्वीकार की थी। जिसके बाद आगे का अभियान चलाया गया। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब भट्टाचार्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पूर्व में पुलिस ने भट्टाचार्य के मालिकाना हक वाले स्थानीय तृणमूल कांग्रेस ऑफिस और एक गार्डन हाउस से 4,000 सरकारी टारपोलिन जब्त किए थे। दीपांकर के खिलाफ दो अलग-अलग शिकायतें दर्ज की गई थीं।

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कई शिकायतें दर्ज
एक शिकायत सीपीआई और दूसरी, भाजपा ने दर्ज कराई थी। यही शिकायतें आखिर उनकी गिरफ्तारी की वजह बनीं। पुलिस को संदेह है कि भट्टाचार्य ने टीएमसी शासन के दौरान शुरू की गई राज्य की आवास योजना ‘बंगला बाड़ी’, के तहत आवंटनों के लिए कमीशन लिए थे। इसके अलााव उन पर स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से बडुरिया के व्यापारियों से धन उगाही का भी आरोप है। फिलहाल इन मामलों में जांच जारी है। वहीं, इतनी बड़ी मात्रा में कैश रखना भी सवाल उठा रहा है। पुलिस दीपांकर भट्टाचार्य के भ्रष्टाचार से पर्दा उठाने में जुटी हुई है।

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Deepak Mishra

लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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