कभी ममता बनर्जी के करीबी रहे इस शख्स को BJP बना सकती है CM, बंगाल में पहली बार मिली है सत्ता
भाजपा में शामिल होने के बाद से शुभेंदु अधिकारी के सबसे ज्यादा निशाने पर ममता बनर्जी रहीं। सबसे पहले, 2021 विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी के सामने न सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि करीबी अंतर से हराकर सभी को चौंका दिया।
पश्चिम बंगाल में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। दोपहर दो बजे तक के आंकड़े के अनुसार, भाजपा 190 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि तृणमूल कांग्रेस 100 से नीचे सिमटते नजर आ रही। भाजपा की इस जीत के पीछे पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा, बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का अहम योगदान है। पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले टीएमसी का साथ छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु ने पांच सालों में पार्टी के लिए जीत तोड़ मेहनत की। इसी का नतीजा है कि चंद समय में ही उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा जीत लिया और बंगाल भाजपा से जुड़े तमाम अहम फैसलों में उनकी बातें मानी जाने लगीं। एक समय शुभेंदु ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में माने जाते थे, लेकिन जब टीएमसी छोड़ी तो सबसे ज्यादा निशाना भी दीदी पर ही साधा। अब शुभेंदु बंगाल के अगले मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे हैं।
शुभेंदु और उनके पूरे परिवार का नंदीग्राम और उसके आसपास के इलाके में काफी मजबूत पकड़ रही है। कांग्रेस से सियासी राजनीति की शुरुआत करने वाले शुभेंदु टीएमसी में शामिल हुए और फिर ममता बनर्जी के दाहिने हाथ बन गए। साल 2007-2008 में हुए नंदीग्राम आंदोलन में शुभेंदु की अहम भूमिका रही। इसी आंदोलन ने ममता बनर्जी को बंगाल की सत्ता पर काबिज करवाया और फिर डेढ़ दशक तक उन्होंने राज किया। शुभेंदु के परिवार में उनके पिता शिशिर अधिकारी भी दिग्गज नेता रहे। इसके अलावा, शुभेंदु अधिकारी के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी सांसद और विधायक रहे। इस बार भी वह भाजपा के उम्मीदवार हैं।
ममता के खिलाफ लगातार लड़ रहे चुनाव
भाजपा में शामिल होने के बाद से शुभेंदु अधिकारी के सबसे ज्यादा निशाने पर ममता बनर्जी रहीं। सबसे पहले, 2021 विधानसभा चुनाव में उन्होंने नंदीग्राम से ममता बनर्जी के सामने न सिर्फ चुनाव लड़ा, बल्कि 1,956 वोटों के अंतर से हराकर सभी को चौंका दिया। इस बार भी वह नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि जब ममता बनर्जी ने भवानीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो भाजपा ने वहां से भी शुभेंदु को उतार दिया। शुरुआती कुछ समय तक शुभेंदु ने ममता को भवानीपुर से भी तगड़ी टक्कर दी, लेकिन बाद में ममता ने एक अच्छी लीड हासिल कर ली।
ममता के बाद अब अमित शाह के भरोसेमंद
शुभेंदु अधिकारी को अमित शाह का भरोसेमंद माना जाता है। 2020 में उनके भाजपा में शामिल होने के समय से ही अमित शाह ने उन्हें बंगाल में पार्टी का चेहरा बनाने में मुख्य भूमिका निभाई है। इसके अलावा, भवानीपुर सीट से शुभेंदु अधिकारी के नामांकन में भी अमित शाह शामिल हुए और रोड शो भी किया। इससे पता चलता है कि पार्टी व अमित शाह को शुभेंदु पर कितना भरोसा है। एक रैली में अधिकारी ने कहा था कि उनका अमित शाह के साथ बहुत पुराना जुड़ाव है। जब वह कोविड-19 से संक्रमित हो गए थे, तब टीएमसी से किसी ने हाल-चाल नहीं लिया, लेकिन अमित शाह ने उनसे स्वास्थ्य के बारे में दो बार जानकारी ली। इससे पता चलता है कि शुभेंदु अमित शाह के करीबी नेताओं में शामिल हैं।
सीएम बनेंगे शुभेंदु? रेस में कौन-कौन
भाजपा की पहली बार सरकार बनने के बाद सवाल उठने लगा है कि बंगाल में वह पहला सीएम किसे बनाएगी। इसमें सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी का नाम है। माना जा रहा है कि जिस तरह से शुभेंदु ने भाजपा को जीत दिलाने में पूरी ताकत लगा दी, उससे नेतृत्व का उन पर भरोसा और बढ़ा है। वह राज्य के अगले सीएम हो सकते हैं। वहीं, उनके अलावा भी भाजपा के कई नेता हैं, जो सीएम पद की रेस में हैं। दिलीप घोष, लॉकेट चटर्जी, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार, समिक भट्टाचार्य जैसे नाम इस लिस्ट में शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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