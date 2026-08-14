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बीजेपी सांसद पर ऐक्शन के बाद भी नहीं माने उपद्रवी, तोड़ दी नेताजी सुभाष की प्रतिमा; बंगाल में बवाल

By Ankit Ojha
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कोलकाता के न्यू अलीपुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा खंडित कर दी गई। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और इलाके में तनाव की स्थिति है। इससे पहले बीजेपी सांसद अनंत महाराज के नेताजी पर की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी पर राजनीति हो रही थी।

नेताजी सुभाषचंद्र बोस पर अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर बीजेपी सांसद नागेंद्रनाथ रॉय उर्फ अनंत महाराज पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने कड़ा ऐक्शन लिया है। उनसे बंग विभूषण सम्मान को भी वापस ले लिया गया। शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी के बाद भी कोलकाता के न्यू अलीपुर में नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा खंडित कर दी गई। जानकारी के मुताबिक नेताजी की प्रतिमा का दाहिना हाथ तोड़ दिया गया। इसके बाद से ही इलाके में तनाव है।

इलाके में तनाव

रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को स्थानीय लोगों ने देखा कि नेताजी सुभाषचंद्र बोस की प्रतिमा का एक हाथ टूटा हुआ है। इसके बाद यह खबर तेजी से फैली और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पहुंचे और बीजेपी ने इस मामले में शिकायत दर्ज करने की मांग की है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है की सोची समझी साजिश के तहत व्यवस्था बिगाड़ने के लिए यह हरकत की गई है।

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बीजेपी सांसद ने नेताजी को बता दिया था युद्ध अपराधी

इससे पहले नेताजी को युद्ध अपराधी बताने को लेकर बीजेपी सांसद नागेंद्रनाथ रॉय उर्फ अनंत महाराज पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने ऐक्शन लिया है। सीएम अधिकारी ने पुलिस को निर्देश दिए थे कि नेताजी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पर गिरफ्तारी समेत कड़े ऐक्शन लिए जाएं। वहीं सरकार ने उनसे राजकीय सम्मान भी वापस ले लिया।

कौन हैं अनंत महाराज

अनंत महाराज कूच बेहार से आते हैं और राजबंशी समुदाय के नेता हैं। महाराज ने दावा किया था कि नेताजी "आजाद हिंद फौज जैसी सेना को संगठित करने की क्षमता नहीं रखते थे।" उन्होंने कहा था कि यह सेना वास्तव में ब्रिटिश-भारतीय सैनिकों की एक इकाई थी, जिसे जर्मनी ने सौंपा था और बोस ने "आजाद हिंद फौज का दुरुपयोग किया।" नेताजी के खिलाफ की गई इन कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों और इस विवाद से जुड़े सोशल मीडिया पर 108 पोस्ट हटाए जाने के बाद राज्य सरकार ने सम्मान वापस लेने का फैसला किया।

ममता सरकार में रॉय को मिला था सम्मान

पुलिस ने बताया कि इस मामले में बुधवार से राज्यभर में छह प्राथमिकी दर्ज की गईं और उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लामपुर इलाके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। रॉय को यह सम्मान पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 21 फरवरी 2026 को कोलकाता में आयोजित अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस समारोह के दौरान प्रदान किया था।

संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अनंत महाराज ने कहा, "नेताजी के बारे में मैंने जो कुछ कहा है, वह मेरे शब्द नहीं हैं। ये बातें आधिकारिक रूप से दर्ज हैं और सभी के देखने के लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार में मौजूद हैं। उस समय जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। ये दस्तावेज सही हैं या गलत, इसका जवाब कांग्रेस को देना है।"

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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Suvendu Adhikari
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