दोस्त अकेला छोड़कर चला गया, तीन लोग पहुंचे और... बंगाल में मेडिकल छात्रा से गैंगरेप

ओडिशा की मेडिकल की छात्रा के साथ पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में अज्ञात लोगों ने गैंगरेप किया। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। छात्रा के परिवार के सदस्यों ने बताया कि यह घटना शुक्रवार रात दुर्गापुर स्थित निजी मेडिकल कॉलेज परिसर के बाहर हुई। उन्होंने बताया कि द्वितीय वर्ष की छात्रा अपने एक दोस्त के साथ रात का डिनर करने के लिए बाहर गई थी, तभी यह घटना हुई। पुलिस ने बताया कि छात्रा का दोस्त उसे अकेला छोड़कर चला गया, जब वहां तीन अज्ञात लोग पहुंचे और फिर उन्होंने छात्रा के साथ गैंगरेप किया।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ओडिशा के जलेश्वर की रहने वाली मेडिकल छात्रा का नजदीकी अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा, " छात्रा के परिजन की शिकायत के आधार पर हमने जांच शुरू कर दी है।" पत्रकारों से बातचीत में छात्रा के माता-पिता ने कहा कि वे अपनी बेटी के दोस्तों का फोन आने के बाद आज सुबह दुर्गापुर पहुंचे।

छात्रा की मां ने आरोप लगाया कि शुक्रवार रात करीब 10 बजे उनकी बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, जब वह अपने एक दोस्त के साथ रात का भोजन करने के लिए कॉलेज परिसर से बाहर गई थी। छात्रा के पिता ने कहा, "हमें उसके दोस्तों का फोन आया, जिससे घटना की जानकारी मिली। हम आज सुबह यहां आए और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। मैंने सुना था कि कॉलेज में अच्छी पढ़ाई होती है, इसलिए हमने अपनी बेटी को यहां मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा था।’’

पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि छात्रा शुक्रवार रात करीब 8-8.30 बजे अपने दोस्त के साथ परिसर से बाहर गई थी। अधिकारी ने कहा, "जब तीन अज्ञात लोग वहां पहुंचे, तो उसका दोस्त उसे अकेला छोड़कर चला गया। उन लोगों ने उसका फोन छीन लिया और कैंपस के बाहर जंगल में ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया। उसे धमकी दी गई कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया, तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।"

उन्होंने बताया कि आरोपी ने चिकित्सक से पीड़िता का मोबाइल फोन लौटाने के लिए पैसे की भी मांग की। अधिकारी ने बताया कि छात्रा का बयान दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा, "हमने कल रात पीड़िता के दोस्त से बात की। हम सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रहे हैं। सबूत जुटाने के लिए एक फॉरेंसिक टीम घटनास्थल का दौरा करेगी।" राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) का एक दल पीड़िता और उसके माता-पिता से मिलने के लिए दुर्गापुर जा रहा है।