15 साल बाद ढह जाएगा 'दीदी' का किला, कहां हुई चूक? Exit Polls में खेला करती नजर आ रही भाजपा
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल्स आ गए हैं। जानिए TMC और BJP में किसकी बन रही है सरकार। क्या ममता बनर्जी करेंगी वापसी या BJP रचेगी इतिहास? देखें सभी सर्वे के ताजा आंकड़े, सीटों का अनुमान और हार-जीत के मुख्य कारण।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मतदान संपन्न होने के बाद आए एग्जिट पोल्स ने राज्य के सियासी पारे को चरम पर पहुंचा दिया है। 29 अप्रैल 2026 की शाम तक जारी हुए इन आंकड़ों ने एक बात साफ कर दी है कि इस बार मुकाबला एकतरफा नहीं, बल्कि बेहद कड़ा और 'कांटे की टक्कर' वाला रहा है। जहां कुछ एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी (BJP) को जादुई आंकड़े के पार दिखा रहे हैं, वहीं कुछ का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) एक बार फिर भारी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर सकती है। बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 148 है। आइए, इन एग्जिट पोल्स के आंकड़ों, राजनीतिक रणनीतियों और चुनावी आरोप-प्रत्यारोपों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं।
एग्जिट पोल्स के आंकड़ों का विश्लेषण
जारी किए गए प्रमुख एग्जिट पोल्स के रुझान दो अलग-अलग तस्वीरें पेश कर रहे हैं।
बीजेपी को बहुमत का अनुमान: P-MARQ (150-175 सीटें), Poll Diary (142-171 सीटें), Matrize (146-161 सीटें) और ABP/अन्य (153-175 सीटें) जैसे सर्वे बीजेपी को स्पष्ट बहुमत या उसके बेहद करीब दिखा रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक, बीजेपी पहली बार बंगाल में सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है।
टीएमसी की वापसी का दावा: दूसरी तरफ, Peoples Pulse ने टीएमसी को 177-187 सीटें देकर प्रचंड बहुमत का अनुमान जताया है। JVC का अनुमान (TMC 131-152, BJP 138-159) दोनों के बीच बेहद करीबी मुकाबले की ओर इशारा कर रहा है।
कांग्रेस और वामदलों का सफाया: सभी एग्जिट पोल्स इस बात पर एकमत हैं कि कांग्रेस और वामदलों (Left) का गठबंधन बंगाल की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुका है। उन्हें 0 से 10 सीटों के बीच ही सिमटता हुआ दिखाया गया है, जिससे यह साफ है कि चुनाव पूरी तरह से 'बाइपोलर' (द्विध्रुवीय) रहा।
टीएमसी को कैसे लग सकता है झटका?
अगर एग्जिट पोल्स के वह आंकड़े सही साबित होते हैं जिनमें बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, तो इसके पीछे कई बड़े कारण और चुनौतियां रही हैं जिनका सामना ममता बनर्जी की सरकार को करना पड़ा।
सत्ता विरोधी लहर: 2011 से लगातार सत्ता में काबिज टीएमसी को 15 साल की सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा है। लगातार तीन कार्यकालों के बाद, जनता में बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और स्थानीय प्रशासन को लेकर एक स्वाभाविक नाराजगी देखने को मिली है।
भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप: पिछले कुछ वर्षों में शिक्षक भर्ती घोटाला (SSC Scam), राशन घोटाला और कोयला तस्करी जैसे मामलों में टीएमसी के कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। केंद्रीय एजेंसियों (ED और CBI) की लगातार कार्रवाई ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को जमीन तक पहुंचाया, जिससे शहरी और मध्यम वर्ग के वोटरों में नकारात्मक संदेश गया।
कानून-व्यवस्था और स्थानीय विवाद: संदेशखाली, आरजी कर रेप-मर्डर जैसे मामलों ने महिला सुरक्षा और स्थानीय टीएमसी नेताओं के कथित बाहुबल को एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। बीजेपी ने इसे महिला सम्मान से जोड़कर आक्रामक प्रचार किया, जिससे टीएमसी के मुख्य वोटर बेस (महिलाओं) में सेंध लगने का खतरा बढ़ा।
ध्रुवीकरण और 'तुष्टिकरण' के आरोप: टीएमसी पर बहुसंख्यक समुदाय की अनदेखी और एक विशेष वर्ग के तुष्टिकरण के आरोप लगातार लगते रहे हैं। इस नैरेटिव ने हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में अहम भूमिका निभाई।
बीजेपी (BJP) की क्या रही रणनीति?
2021 के विधानसभा चुनाव में 77 सीटें जीतने के बाद से ही बीजेपी ने 2026 के लिए अपनी जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। उनकी रणनीति मुख्य रूप से इन स्तंभों पर टिकी रही।
आक्रामक केंद्रीय नेतृत्व और माइक्रो-मैनेजमेंट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य शीर्ष नेताओं ने बंगाल में सघन प्रचार किया। बूथ स्तर पर 'पन्ना प्रमुखों' की नियुक्ति और आरएसएस (RSS) के जमीनी नेटवर्क ने बीजेपी के कैडर को मजबूत किया।
भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा को मुख्य मुद्दा बनाना: बीजेपी ने ममता बनर्जी की "मां, माटी, मानुष" की छवि पर सीधा प्रहार किया। संदेशखाली विवाद को आधार बनाकर बीजेपी ने यह नैरेटिव सेट किया कि टीएमसी के राज में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।
CAA का क्रियान्वयन: नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के लागू होने से मतुआ (Matua) और नामशूद्र समुदायों में बीजेपी को लेकर विश्वास बढ़ा है। सीमावर्ती और आरक्षित सीटों पर इस कदम ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का काम किया।
स्थानीय चेहरों को तरजीह: 2021 की गलतियों से सीखते हुए, बीजेपी ने इस बार दलबदलुओं पर निर्भर रहने के बजाय पार्टी के पुराने और स्थानीय कार्यकर्ताओं को आगे किया, जिससे भितरघात की आशंका कम हुई।
टीएमसी की ढाल: क्या 'दीदी' का मैजिक बरकरार है?
उन पोल्स को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जो टीएमसी की भारी जीत दिखा रहे हैं। अगर टीएमसी जीतती है, तो इसका श्रेय ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता और उनकी कल्याणकारी योजनाओं को जाएगा। 'लक्ष्मीर भंडार' (महिलाओं को मासिक आर्थिक मदद), 'कन्याश्री' और 'स्वास्थ्य साथी' जैसी योजनाओं ने ग्रामीण बंगाल और विशेषकर महिला मतदाताओं के बीच टीएमसी की गहरी पैठ बनाई है। इसके अलावा, बीजेपी के पास ममता बनर्जी के कद का कोई सर्वमान्य स्थानीय 'मुख्यमंत्री चेहरा' न होना भी टीएमसी के लिए एक बड़ा फायदा रहा।
294 सीटों वाले इस महासंग्राम में एग्जिट पोल्स ने सस्पेंस को और बढ़ा दिया है। चुनावी आरोप-प्रत्यारोपों में जहां बीजेपी ने भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और तुष्टिकरण को हथियार बनाया, वहीं टीएमसी ने बंगाली अस्मिता, कल्याणकारी योजनाओं और केंद्र सरकार के 'सौतेले व्यवहार' को ढाल बनाया।
क्या 15 साल बाद बंगाल में "पोरिबोर्तोन" (बदलाव) होगा, या ममता बनर्जी का किला अभेद्य साबित होगा? इसका अंतिम और प्रामाणिक जवाब चुनाव आयोग के आधिकारिक नतीजों के दिन यानी 4 मई को ही मिलेगा, लेकिन यह तय है कि बंगाल का यह चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे दिलचस्प और निर्णायक चुनावों में से एक दर्ज होने जा रहा है।
लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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