'पुष्पा ने कहा था कि झुकेंगे नहीं मगर अब जा रहा', जहांगीर खान पर शुभेंदु अधिकारी ने कसा तंज

जहांगीर खान फलता में प्रचार अभियान के दौरान सबसे चर्चित चेहरों में एक थे। उन्होंने फिल्म पुष्पा के मुख्य किरदार के इर्द-गिर्द अपनी छवि गढ़ने की कोशिश की थी और कई बार खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया था, जो दबाव के आगे नहीं झुकेगा।

पश्चिम बंगाल के फलता में टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान के रिपोल से पहले नामांकन वापस लेने पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधा। मंगलवार को फलता में रोड शो के दौरान उन्होंने कहा, 'तुम बहुत करीबी बनते थे। तुम जीत नहीं पाते। पुष्पा ने कहा था कि झुकेंगे नहीं। आज पुष्पा कह रहा है कि मैं जा रहा हूं।' शुभेंदु ने फलता के लोगों से कहा कि 10 साल बाद आपको वोट देने का यह मौका मिला है। हमें आपका 100% वोट चाहिए। यह सीएम आपके लिए सब कुछ करेगा।

पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में 21 मई को दोबारा मतदान से पहले मंगलवार को एक नाटकीय मोड़ आया। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने चुनाव मैदान से पीछे हटने की घोषणा कर दी। उनके इस कदम से भारतीय जनता पार्टी को फलता में एकतरफा जीत मिलने की संभावना है। जहां एक ओर विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस ने खान के निर्णय से दूरी बनाते हुए इसे उनका निजी फैसला करार दिया और आरोप लगाया कि चुनाव के बाद फलता में भय का माहौल है। वहीं, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि खान को कोई मतदान एजेंट नहीं मिल पाया, जिसके कारण वह चुनाव मैदान से भाग गए।

पुष्पा को लेकर केैसे हुई चर्चा

जहांगीर खान फलता में प्रचार अभियान के दौरान सबसे चर्चित चेहरों में एक थे। उन्होंने फिल्म पुष्पा के मुख्य किरदार के इर्द-गिर्द अपनी छवि गढ़ने की कोशिश की थी और कई बार खुद को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया था, जो दबाव के आगे नहीं झुकेगा। बड़े पैमाने पर चुनावी धांधली के आरोपों के बाद फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान कराए जाने का आदेश दिया गया था। खान ने कहा कि उन्होंने फलता के हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए विशेष पैकेज देने का वादा किया है, जिसके चलते वह यह निर्णय लेने को प्रेरित हुए।