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IB की रिपोर्ट में TMC 200 के पार? बंगाल में रिजल्ट से पहले बड़ा दावा, क्या है सच्चाई

May 01, 2026 12:11 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
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आपको बता दें कि इस फर्जी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 190-220 सीटें मिल सकती हैं। वहीं, भाजपा को 50-80 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। इसमें अन्य को भी 20-40 सीटें दी गई हैं।

IB की रिपोर्ट में TMC 200 के पार? बंगाल में रिजल्ट से पहले बड़ा दावा, क्या है सच्चाई

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोटिंग संपन्न होने के बाद अब पूरे देश की नजर नतीजों पर टिकी हुई हैं। इससे पहले तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपने-अपने आकलन जारी किए हैं। अधिकांश एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। कुछ में ममता बनर्जी की पार्टी को भी बढ़त हासिल है। 4 मई को नतीजों की घोषणा से पहले बंगाल में तृणमूल और भाजपा के कार्यकर्ताओं के अपने-अपने दावे हैं। दोनों ही खेमा किसी भी कीमत पर हार के बारे में सोचना भी नहीं चाह रहा है। इस बीच कुछ लोग इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देकर दावा कर रहे हैं कि बंगाल में फिर एकबार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है।

हालांकि, इन तमाम दावों के बीच भारत सरकार की एजेंसी पीआईबी भी फैक्ट चेक कर रही है। जिस दावे में आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, उसे पीआईबी ने फर्जी करार दिया है।

पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए एक्स पर लिखा, 'सोशल मीडिया पर ‘पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का प्रारंभिक आकलन’ शीर्षक वाली एक रिपोर्ट प्रसारित हो रही है। इसमें दावा किया गया है कि इसे इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा जारी किया गया है।' एजेंसी आगे लिखती है, यह रिपोर्ट फेक है। पीआईबी इस तरह की कोई रिपोर्ट जारी नहीं करती है।

आपको बता दें कि इस फर्जी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 190-220 सीटें मिल सकती हैं। वहीं, भाजपा को 50-80 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। इसमें अन्य को भी 20-40 सीटें दी गई हैं।

भवानीपुर के स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचीं ममता

एग्जिट पोल नतीजों के बीच भी बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भवानीपुर के एक ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम का दौरा कर धांधली का आरोप लगाया और और चेतावनी दी कि मतगणना प्रक्रिया से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के मतगणना केंद्र में करीब चार घंटे बिताने के बाद बनर्जी रात करीब 12.07 बजे वहां से निकलीं। उन्होंने कहा कि निर्दिष्ट मतगणना क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति को जाने की इजाजत दी जाएगी।

शुभेंदु अधिकारी ने उठाए सवाल

ममता बनर्जी और चुनाव आयोग के बीच ईवीएम को लेकर शुरू हुआ विवाद शुक्रवार सुबह और गहरा गया। भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी ने दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में बनाए गए मतगणना केंद्र के स्ट्रॉन्ग रूम के भीतर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं। अधिकारी ने अपने एक्स हैंडल पर एक संदेश साझा करते हुए प्रतिबंधित परिसर के भीतर मुख्यमंत्री के रुकने पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, "मैं भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र सहित पूरे पश्चिम बंगाल के सम्मानित मतदाताओं को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस केंद्र से तृणमूल की उम्मीदवार, यानी निवर्तमान माननीय मुख्यमंत्री को किसी भी तरह का अनुचित लाभ उठाने से बचने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं।"

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha

बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।


एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।


हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।


काम के इतर, हिमांशु को सिनेमा का विशेष शौक है। वे विशेष रूप से सियासी और क्राइम बेस्ड वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं, जो कहीं न कहीं समाज और सत्ता के समीकरणों को समझने की उनकी जिज्ञासा को भी प्रदर्शित करता है।

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