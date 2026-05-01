IB की रिपोर्ट में TMC 200 के पार? बंगाल में रिजल्ट से पहले बड़ा दावा, क्या है सच्चाई

आपको बता दें कि इस फर्जी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 190-220 सीटें मिल सकती हैं। वहीं, भाजपा को 50-80 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। इसमें अन्य को भी 20-40 सीटें दी गई हैं।

पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोटिंग संपन्न होने के बाद अब पूरे देश की नजर नतीजों पर टिकी हुई हैं। इससे पहले तमाम सर्वे एजेंसियों ने अपने-अपने आकलन जारी किए हैं। अधिकांश एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनती दिख रही है। कुछ में ममता बनर्जी की पार्टी को भी बढ़त हासिल है। 4 मई को नतीजों की घोषणा से पहले बंगाल में तृणमूल और भाजपा के कार्यकर्ताओं के अपने-अपने दावे हैं। दोनों ही खेमा किसी भी कीमत पर हार के बारे में सोचना भी नहीं चाह रहा है। इस बीच कुछ लोग इंटेलिजेंस रिपोर्ट का हवाला देकर दावा कर रहे हैं कि बंगाल में फिर एकबार ममता बनर्जी की सरकार बनने जा रही है।

हालांकि, इन तमाम दावों के बीच भारत सरकार की एजेंसी पीआईबी भी फैक्ट चेक कर रही है। जिस दावे में आईबी की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, उसे पीआईबी ने फर्जी करार दिया है।

पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए एक्स पर लिखा, 'सोशल मीडिया पर ‘पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का प्रारंभिक आकलन’ शीर्षक वाली एक रिपोर्ट प्रसारित हो रही है। इसमें दावा किया गया है कि इसे इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) द्वारा जारी किया गया है।' एजेंसी आगे लिखती है, यह रिपोर्ट फेक है। पीआईबी इस तरह की कोई रिपोर्ट जारी नहीं करती है।

आपको बता दें कि इस फर्जी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 190-220 सीटें मिल सकती हैं। वहीं, भाजपा को 50-80 सीटों से ही संतोष करना पड़ सकता है। इसमें अन्य को भी 20-40 सीटें दी गई हैं।

भवानीपुर के स्ट्रॉन्ग रूम पहुंचीं ममता एग्जिट पोल नतीजों के बीच भी बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को भवानीपुर के एक ईवीएम स्ट्रॉन्ग रूम का दौरा कर धांधली का आरोप लगाया और और चेतावनी दी कि मतगणना प्रक्रिया से किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाए। दक्षिण कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल में अपने विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर के मतगणना केंद्र में करीब चार घंटे बिताने के बाद बनर्जी रात करीब 12.07 बजे वहां से निकलीं। उन्होंने कहा कि निर्दिष्ट मतगणना क्षेत्र में केवल एक व्यक्ति को जाने की इजाजत दी जाएगी।