बंगाल चुनाव 2026 LIVE: अमित शाह जारी करेंगे BJP का 'संकल्प पत्र', ‘भय बनाम भरोसा’ की थीम
भाजपा ने अपने प्रचार अभियान को 'भय बनाम भरोसा' के इर्द-गिर्द बुना है। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी के 15 साल के शासन ने राज्य में डर का माहौल पैदा किया है। भाजपा राजनीतिक हिंसा, सिंडिकेट राज और घुसपैठ को उछाल रही है।
Bengal BJP Sankalp Patra: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरते हुए भारतीय जनता पार्टी आज अपना चुनावी घोषणापत्र जारी करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस मौके पर बंगाल के लिए भगवा पार्टी का रोडमैप पेश करेंगे। पार्टी सूत्रों और हालिया रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों से यह साफ हो गया है कि भाजपा का मुख्य एजेंडा सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और आर्थिक स्थिरता है। भाजपा के संकल्प पत्र में समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को साधने की कोशिश की जा सकती है।
BJP Sankalp Patra LIVE:
11:11 AM: अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के लिए भाजपा का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा, ‘'TMC से त्रस्त बंगाल अब परिवर्तन चाहता है। आज कोलकाता में TMC के ‘भय राज’ से बंगाल को मुक्त करने के आधार, भाजपा के ‘संकल्प पत्र’ का विमोचन करूंगा। इसके पश्चात, पश्चिम मेदिनीपुर के डेबरा में जनसभा और खड़गपुर में रोड-शो के माध्यम से प्रदेश के बहनों-भाइयों के बीच रहने के लिए उत्सुक हूं।'
भय बनाम भरोसा
भाजपा ने अपने प्रचार अभियान को 'भय बनाम भरोसा' के इर्द-गिर्द बुना है। पार्टी का आरोप है कि टीएमसी के 15 साल के शासन ने राज्य में डर का माहौल पैदा किया है। भाजपा राजनीतिक हिंसा, सिंडिकेट राज और घुसपैठ को उछाल रही है। वहीं राज्य के लोगों कोपारदर्शिता, कानून का शासन और 'विकसित बंगाल' का भरोसा दिला रही है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
बिहार के दरभंगा जिले से ताल्लुक रखने वाले हिमांशु शेखर झा डिजिटल मीडिया जगत का एक जाना-माना नाम हैं। विज्ञान पृष्ठभूमि से होने के बावजूद (BCA और MCA), पत्रकारिता के प्रति अपने जुनून के कारण उन्होंने IGNOU से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया और मीडिया को ही अपना कर्मक्षेत्र चुना।
एक दशक से भी अधिक समय का अनुभव रखने वाले हिमांशु ने देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों जैसे दैनिक भास्कर, न्यूज़-18 और ज़ी न्यूज़ में अपनी सेवाएं दी हैं। वर्तमान में, वे वर्ष 2019 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं।
हिमांशु की पहचान विशेष रूप से राजनीति के विश्लेषक के तौर पर होती है। उन्हें बिहार की क्षेत्रीय राजनीति के साथ-साथ राष्ट्रीय राजनीति की गहरी और बारीक समझ है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों और कई विधानसभा चुनावों को बेहद करीब से कवर किया है, जो उनके वृहद अनुभव और राजनीतिक दृष्टि को दर्शाता है।
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