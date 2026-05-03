पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक, मतगणना की तैयारी पूरी; 5 राज्यों की 823 सीटों पर फैसला कल

बंगाल समेत पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजें 4 मई को आने वाले हैं। चुनाव आयोग ने मतगणना को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। 5 राज्यों की कुल 823 विधानसभा सीटों का फैसला कल हो जाएगा।

West Bengal Election: पिछले एक महीने से देश के पांच राज्यों में चुनावी माहौल बना हुआ है। कल, यानी चार मई को इस लोकतांत्रिक त्योहार का आखिरी दिन है। पिछले एक महीने में कौन किस पर भारी पड़ा, किसने कितनी रैलियां कि इसका पूरा हिसाब होने वाला है। बता दें, असम, केरल और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को ही शांतिपूर्ण तरीके से वोटिंग हो गई थी। इसके बाद 23 अप्रैल को तमिलनाडु चुनाव संपत्न हुआ इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग पूरी हुई। इसके बाद 29 अप्रैल को बंगाल की बाकी सीटों पर मतदान हुआ था।

पश्चिम बंगाल में दूसरे दौर के चुनाव में गजब हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। टीएमसी और भाजपा के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद भी हालात यहां तक खराब हो गए कि तीन सीटों (डायमंड हार्बर, फलता और मगरहाट-वेस्ट) पर दोबारा मतदान करवाना पड़ा। इसके बाद भी जब व्यवस्था नहीं बनी, तो फलता विधानसभा सीट पर 21 मई को तीसरी बार मतदान करवाने का ऐलान कर दिया गया। तमाम उठापटक के बाद अब 824 में से 823 विधानसभा सीटों पर मतदान पूर्ण हो चुका है। मतगणना की तैयारी भी पूरी हो चुकी है। अब पूरे देश की निगाहें बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक इन विधानसभा सीटों के विजयी प्रत्याशियों पर होंगी। क्योंकि इन राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। यही आने वाले पांच सालों तक भारतीय राजनीति की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

4 मई को ईवीएम खुलने से पहले सवाल कई हैं। पहली सवाल तो यही है कि क्या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार चौथी बार सत्ता हासिल कर पाएंगी? या भाजपा पहली बार इस राज्य में अपना भगवा परचम लहरा देगी। तमिलनाडु में स्टालिन वापस आएँगे या फिर विजय अपना जलवा बिखेरेंगे। असम, केरल और पुडुचेरी में वर्तमान मुख्यमंत्री अपना सत्ता बचा पाएंगे या फिर विपक्ष उन पर हावी हो जाएगा।

आइए जानते हैं इन राज्यों के बारे में... पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत बता रहे एग्जिट पोल्स इन पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव में जिस प्रदेश ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है, वह है पश्चिम बंगाल। पिछले पंद्रह सालों से यहां पर ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार है। भाजपा लगातार इस राज्य को जीतने का प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक उसको सफलता हासिल नहीं हुई है। हालांकि, इस बार एग्जिट पोल्स की मानें, तो इस बार भाजपा, ममता बनर्जी की सरकार को पछाड़कर इतिहास रचने वाली है। हालांकि, पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भी एग्जिट पोल्स ने भाजपा की सरकार दिखाई थी, लेकिन अंतिम नतीजे कुछ और ही रहे थे।

तमिलनाडु में स्टालिन की वापसी? दक्षिण भारत की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु में इस वक्त डीएके के स्टालिन की सरकार है। एग्जिट पोल्स की मानें, तो स्टालिन इस चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन करने वाले हैं। डीएमके और उसका गठबंधन एक बार फिर से राज्य में सरकार बनाने वाला है। हालांकि, अभिनेता से नेता बने विजय का प्रभाव भी पोल्स ने नकारा नहीं है। इसके अलावा भाजपा और एआईडीएमके के साथ उसका गठबंधन एक बार फिर से विपक्ष में बैठता हुआ नजर आ रहा है।

केरल में गिरेगा वामपंथ का अंतिम किला? पश्चिम बंगाल और केरल में अपनी जमीन बचाने की कोशिश कर रहे वामपंथ का अंतिम किला भी दरकता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक केरल में इस बार कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ की सत्ता आ सकती है। हालांकि, राज्य में एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में हार जीत का अंतर कम रहेगा। एक्सिस माय इंडिया के पोल के मुताबिक 140 सीटों वाली इस विधानसभा में यूडीएफ को 78 से 90 सीटें मिलने की उम्मीद है।

असम में भाजपा की होगी वापसी? पिछले कुछ वर्षों से राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का केंद्र रहने वाले असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा अपने टेस्ट को पास करते हुए नजर आ रहे हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल्स सरमा की सरकार की वापसी का अनुमान लगा रहे हैं। इस चुनाव में भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 85 से 100 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि कांग्रेस गठबंधन को केवल 24 से 36 सीटें मिल सकती हैं।

पुडुचेरी में बरकरार रहेगी एनडीए की सत्ता? चार बड़े राज्यों के बीच में छोटे से केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का भी चुनाव संपन्न हुआ है। राज्य में फिलहाल भाजपा के समर्थन से एनआर कांग्रेस की सरकार थी। एग्जिट पोल्स एक बार फिर से एनडीए की ही सरकार बनने का अनुमान लगा रहे हैं।