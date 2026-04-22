हम मुस्लिम विरोधी नहीं, सनातनियों के पक्षधर हैं, गर्व से कहो- मैं हिंदू हूं: बंगाल भाजपा उम्मीदवार

बंगाल में भाजपा उम्मीदवार शरदवत मुखर्जी ने कहा कि हम फिर से यह साफ कर दें कि हम मुस्लिम-विरोधी नहीं हैं। हम सनातनियों के पक्षधर हैं। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गर्व से कहो-मैं हिंदू हूं।

पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इनमें नॉन वेज एक बड़ा मुद्दा बन गया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी मछली और मांस तक लोगों की पहुंच को मुश्किल बना देगी। वहीं, भाजपा इस दावे को गलत बताते हुए लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश में लगी हुई है। पार्टी यह साबित करने की कोशिश कर रही है कि वह समझती है कि बंगालियों के लिए मछली सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक इमोशन है। भाजपा के कई नेता पिछले कुछ दिनों में या तो मछली खाते हुए देखे गए, या फिर उसके साथ दिखाई दिए। राज्य में दो चरणों में चुनाव हो रहा। पहले चरण का मतदान कल यानी कि 23 अप्रैल को है, तो दूसरे फेज की वोटिंग 29 अप्रैल को है। चार मई को चुनावी नतीजे आएंगे।

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर मंगलवार को मछली खाते हुए देखे गए। वहीं बिधाननगर से पार्टी के उम्मीदवार शरदवत मुखर्जी चुनाव प्रचार के दौरान एक मछली के साथ प्रचार करते हुए देखे गए। hindustantimes.com से बात करते हुए, मुखर्जी ने मुख्यमंत्री बनर्जी के नॉन-वेज खाने से जुड़े दावों को बेकार की बातों में से एक बताया। उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय को मैसेज देते हुए कहा कि हम लोग मुस्लिम विरोधी नहीं हैं, सनातनियों के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा कि गर्व से कहो कि मैं हिंदू हूं।

सवाल: कुछ दिन पहले आपको मछली के साथ प्रचार करते देखा गया था। और यह पूरा मुद्दा आजकल एक बहुत बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। कहा जा रहा है कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो नॉन-वेज खाना मिलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। आप इस बात का पूरी तरह से मुकाबला कैसे करने की सोच रहे हैं? और खासकर तब, जब दूसरे राज्यों में जो कुछ हो रहा है, उसे भी ध्यान में रखा जाए। जरूरी नहीं कि इसके पीछे सीधे तौर पर भाजपा ही हो। हो सकता है कि उसके ही कुछ दूसरे गुट या संगठन ऐसा कर रहे हों। जवाब- कैंपेन असल में एक कैंपेन ही होता है। इसका मकसद मूल रूप से अपनी बात रखना और दूसरी तरफ, विपक्ष द्वारा पहले से ही फैलाए जा रहे नैरेटिव का जवाब देना होता है। तो, अपना कैंपेन शुरू करने से बस कुछ ही दिन, यानी एक-दो दिन पहले, विपक्ष की तरफ से, खासकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से, एक बहुत जोरदार कैंपेन चलाया जा रहा था। उनका कहना था कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई, तो पूरा पश्चिम बंगाल एक 'शाकाहारी राज्य' में बदल जाएगा और हम कभी भी मछली का आनंद नहीं ले पाएंगे, जोकि बंगाल के लोगों के मुख्य भोजन में से एक है। जब मैंने अपना कैंपेन शुरू किया, तो मैंने तय किया कि इस बात का जवाब देने का यही सही समय है। शायद उस समय यह एक बहुत ही गरमा-गरम मुद्दा बन गया था।

मैंने मछली के साथ प्रचार करने का फैसला किया। हालांकि, मैं खुद मछली खाने का बहुत ज्यादा शौकीन नहीं हूं। मैं असल में एक एगिटेरियन (अंडा खाने वाला) हूं। मेरे घर में, मेरे परिवार में, और मेरे बड़े परिवार में भी, बहुत से लोग मछली खाते हैं... क्योंकि हम बंगाल का हिस्सा हैं। तो, जाहिर है कि सभी बंगाली मछली का आनंद लेते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि मछली सबसे बेहतरीन नॉन-वेज चीजों में से एक है, सेहत के लिहाज से भी। यह सबसे बेहतरीन प्रोटीन स्रोतों में से एक है। इसलिए, मछली के साथ प्रचार करने में कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन मुझे कभी अंदाजा नहीं था कि यह इतना वायरल हो जाएगा। और इसके अलावा, एक और बात, मैं हमेशा सोचता हूं कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा गढ़े गए ये नैरेटिव, क्योंकि मैं राजनीति में नया-नया आया था, ये नैरेटिव बेकार की चीजें हैं, जो लोगों को ऐसा बना देती हैं जैसा उन्हें नहीं होना चाहिए।

यह कहना बहुत दुख की बात है कि बंगाल में चुनाव के दौरान, किसी व्यक्ति का खान-पान भी एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे अन्य राज्यों में, आमतौर पर निवेश को लेकर बहस होती है। वहां आमतौर पर इस बात पर चर्चा होती है कि शिक्षा से जुड़ी कितनी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। और शिक्षण संस्थानों के पोस्टर कैसे होंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर कितना होगा? और किस्मत से हमारी मुख्यमंत्री, वह तो बहुत पहले ही भूल चुकी हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी भी कोई चीज होती है।

टैक्स देने वालों का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग में लगता है। लेकिन वह तो सिर्फ मुफ्त की चीजें बांटने वाली मुख्यमंत्री हैं। उन्हें सिर्फ मुफ्त की चीजें बांटने में ही दिलचस्पी है, जो मुझे लगता है कि लंबे समय में किसी भी समुदाय का भला नहीं करेंगी, और न ही बंगाल के हालात सुधारेंगी। इस चीज को ठीक करने की ज़रूरत है। इसलिए, मैंने ऐसा किया। सिर्फ इसलिए ताकि वह मछली के बारे में बात करना बंद कर दें।

सवाल: सिर्फ नॉन-वेज की बात नहीं है। ममता बनर्जी यह भी दावा कर रही हैं कि भाजपा ने हजारों करोड़ की कोई डील की है। जवाब: वह डर क्यों रही हैं? वह ये सारे मुद्दे और बातें क्यों उठा रही हैं? वह खुद को भारत की अब तक की सबसे बेहतरीन राजनेताओं में से एक मानती हैं। और वह दावा करती हैं कि उन्होंने बंगाल के लिए बहुत कुछ किया है। सच में, उन्होंने बंगाल के लिए बहुत कुछ किया है। तो फिर वोटर बाहर निकलेंगे और पूरे जोश के साथ उनके पक्ष में वोट देंगे।

लेकिन वह एक 'स्ट्रीट स्मार्ट' राजनेता हैं, जमीनी स्तर की राजनेता हैं। वह मुझसे ज्यादा बेहतर तरीके से लोगों की नब्ज पहचानती हैं। उन्हें पता है कि इस बार वह हार रही हैं। इसलिए, अब वह नई-नई कहानियां गढ़ रही हैं, और नए-नए मुद्दे खड़े कर रही हैं। ताकि लोगों का ध्यान बाकी सभी असली मुद्दों से हट जाए। हो सकता है कि लोग इसे कोई नया मुद्दा मान लें। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे वोटर बहुत समझदार हैं। वे ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देते।

अगर हुमायूं कबीर भाजपा के लिए इतने ही जरूरी होते, तो हम उन्हें बहुत पहले ही अपने साथ ले चुके होते। भाजपा को कभी भी 'हुमायूं' और 'कबीर' जैसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं रही है... आप जानते ही हैं, जैसा कि कहा जाता है। हो सकता है कि मेरा मजाक उड़ाने का कोई इरादा न हो। लेकिन हमें 'हुमायूं' और 'कबीर' जैसे लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है।

सवाल- आप यह कह रहे हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आती है, तो दूसरे समुदाय को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जवाब- सनातनी लोग सबसे ज्यादा सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हम कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।

भाजपा गुजरात में राज कर रही है, मुझे ठीक से याद नहीं कि कितने दशकों से। और वहां लगभग 20-25 प्रतिशत मुसलमान हैं। आप जाकर गुजरात और महाराष्ट्र के मुसलमानों से पूछ लीजिए। जाकर महाराष्ट्र के मुसलमानों से पूछिए। वे बंगाल के मुसलमानों से ज्यादा कमा रहे हैं। अगर बंगाल के मुसलमान गुजरात और महाराष्ट्र की यात्रा करें, तो उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा, कि वहां के मुसलमान कितने अच्छे हाल में हैं।