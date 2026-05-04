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गंगोत्री से गंगासागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है, भाजपा की जीत पर बोले पीएम मोदी

May 04, 2026 07:51 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
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बंगाल समेत अन्य राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी ने कहा कि जब पिछले साल नवंबर में बिहार के नतीजे आए थे, तब मैंने कहा था कि गंगा जी बिहार से आगे बढ़ते हुए गंगासागर तक जाती हैं और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक, कमल ही कमल खिला हुआ है।

गंगोत्री से गंगासागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है, भाजपा की जीत पर बोले पीएम मोदी

पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने भाजपा मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। इस दौरान, उन्होंने कहा कि आपने कमाल कर दिया, कमल खिला दिया, नया इतिहास रच दिया। आज का दिन ऐतिहासिक है, अभूतपू्र्व है, जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, उसे आज देशभर के भाजपा के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं।

पीएम मोदी ने कहा कि जब पिछले साल नवंबर में बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने कहा था कि गंगा जी बिहार से आगे बढ़ते हुए गंगा सागर तक जाती हैं और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में भाजपा नीत एनडीए सरकार है।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''आज भारत का लोकतंत्र सिर्फ नहीं जीता, बल्कि संविधान की भी जीत हुई है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती हैं। बंगाल में 93 फीसदी मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड्स बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। मैं आज चुनाव आयोग को, सभी कर्मचारियों, मतदान से जुड़े कर्मियों को, सुरक्षाबलों का अभिनंदन करता हूं।''

'20 से ज्यादा राज्यों में एनडीए सरकार'

पीएम मोदी ने कहा, ''आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा-एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भवः। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है कि जहां भाजपा, वहां गु गवर्नेंस। जहां भाजपा, वहां विकास। 2021 में हमने पुडुचेरी की जनता के सामने बेस्ट पुडुचेरी का विजन रखा था। पुडुचेरी की जनता ने उस विजन पर विश्वास जताया और हमें अपना आशीर्वाद दिया था। पिछले 5 वर्षों में हमारी एनडीए सरकार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस विजन को गति देने का काम किया और आज एक बार फिर पुडुचेरी की जनता ने एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त किया है।''

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

यूपी-बिहार की पॉलिटिक्स से लेकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक खबरों को कवर करने का लंबा अनुभव है। पॉलिटिकल न्यूज में ज्यादा रुचि है और पिछले एक दशक में देशभर में हुए विभिन्न विधानसभा चुनावों के साथ-साथ लोकसभा चुनावों को भी कवर किया है। लाइव हिन्दुस्तान के लिए मदन देश-विदेश में रोजाना घटित होने वाली खबरों के साथ-साथ पॉलिटिकल खबरों का एनालिसिस, विभिन्न अहम विषयों पर एक्सप्लेनर, ब्रेकिंग न्यूज, वायरल न्यूज आदि कवर करते हैं। इसके अलावा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से लेकर मिडिल ईस्ट में असली वॉर तक की इंटरनेशनल खबरों पर लिखते-पढ़ते रहते हैं। पिछले एक दशक में पत्रकारिता क्षेत्र में कई पुरस्कार मिल चुके हैं।

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मदन ने लाइव हिन्दुस्तान में काम करते हुए जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर, मंथली अवॉर्ड्स, पॉपुलर च्वॉइस, एचटी स्टार अवॉर्ड्स समेत एक दर्जन से ज्यादा पुरस्कार जीते हैं।

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