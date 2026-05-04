गंगोत्री से गंगासागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है, भाजपा की जीत पर बोले पीएम मोदी
बंगाल समेत अन्य राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद पीएम मोदी ने कहा कि जब पिछले साल नवंबर में बिहार के नतीजे आए थे, तब मैंने कहा था कि गंगा जी बिहार से आगे बढ़ते हुए गंगासागर तक जाती हैं और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगासागर तक, कमल ही कमल खिला हुआ है।
पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं को संबोधित करने भाजपा मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। इस दौरान, उन्होंने कहा कि आपने कमाल कर दिया, कमल खिला दिया, नया इतिहास रच दिया। आज का दिन ऐतिहासिक है, अभूतपू्र्व है, जब वर्षों की साधना सिद्धि में बदलती है तो चेहरे पर जो खुशी होती है, उसे आज देशभर के भाजपा के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर देख रहा हूं।
पीएम मोदी ने कहा कि जब पिछले साल नवंबर में बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने कहा था कि गंगा जी बिहार से आगे बढ़ते हुए गंगा सागर तक जाती हैं और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक, कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल, आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में भाजपा नीत एनडीए सरकार है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ''आज भारत का लोकतंत्र सिर्फ नहीं जीता, बल्कि संविधान की भी जीत हुई है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती हैं। बंगाल में 93 फीसदी मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरलम में भी मतदान के नए रिकॉर्ड्स बने हैं। इसमें भी महिलाओं की भागीदारी बहुत अधिक रही है। ये भारतीय लोकतंत्र की सबसे उजली तस्वीर बन रही है। मैं आज चुनाव आयोग को, सभी कर्मचारियों, मतदान से जुड़े कर्मियों को, सुरक्षाबलों का अभिनंदन करता हूं।''
'20 से ज्यादा राज्यों में एनडीए सरकार'
पीएम मोदी ने कहा, ''आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा-एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भवः। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है कि जहां भाजपा, वहां गु गवर्नेंस। जहां भाजपा, वहां विकास। 2021 में हमने पुडुचेरी की जनता के सामने बेस्ट पुडुचेरी का विजन रखा था। पुडुचेरी की जनता ने उस विजन पर विश्वास जताया और हमें अपना आशीर्वाद दिया था। पिछले 5 वर्षों में हमारी एनडीए सरकार ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस विजन को गति देने का काम किया और आज एक बार फिर पुडुचेरी की जनता ने एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त किया है।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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