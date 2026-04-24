TMC ने उस बेटी को इनसे छीन लिया, आरजी कर रेप पीड़िता की मां के साथ रैली में बोले PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर पहले चरण के मतदान में साफ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा यह समर्थन विधानसभा चुनावों में उसकी जीत का शंखनाद है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तर 24 परगना के दमदम लोकसभा क्षेत्र के पानीहाटी में रैली को संबोधित किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला तेज करते हुए पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला नेतृत्व वाले विकास मॉडल में विश्वास करती है। पीएम मोदी ने उन महिला उम्मीदवारों का जिक्र किया जिन्हें भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है और कहा कि पार्टी ने उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है जिन्होंने अन्याय सहा है।
पीएम मोदी ने पानीहाटी से पार्टी की उम्मीदवार आरजी कार बलात्कार-हत्या पीड़िता की मां का जिक्र करते हुए कहा, 'इस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने में मदद की। लेकिन टीएमसी ने उस बेटी को इनसे छीन लिया। हमने उस मां को उम्मीदवार बनाया है।' उन्होंने कहा कि भाजपा ने संदेशखाली की पीड़िता को भी नेतृत्व करने का मौका दिया है। जब बंगाल की महिलाएं न्याय की मांग करती हैं तो टीएमसी उन्हें घर से बाहर न निकलने के लिए कहती है।
टीएमसी पर खूब बरसे भाजपा
प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर पहले चरण के मतदान में साफ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा यह समर्थन विधानसभा चुनावों में उसकी जीत का शंखनाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को कुचला, लेकिन राज्य की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से इसका फिर से र्निर्माण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, 'बंगाल में लंबे समय से जो बदलाव की लहर दिखाई दे रही थी, कल के पहले चरण के मतदान ने उस पर मुहर लगा दी है। कल भाजपा के पक्ष में मिले समर्थन ने उसकी जीत का शंखनाद कर दिया है।'
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार को लगभग 36 करोड़ मतदाताओं में से 92 प्रतिशत ने मतदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा, 'बंगाल में जहां तृणमूल ने अपनी तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को कुचल दिया था, वहां के लोगों ने लोकतंत्र के मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया है। अब दूसरे चरण में आपको इस मंदिर पर विजय ध्वज फहराना है।' उन्होंने दावा किया कि पहले चरण के मतदान के बाद तृणमूल बेहद घबराई हुई है। प्रधानमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद तृणमूल के गुंडों के पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें