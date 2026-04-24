TMC ने उस बेटी को इनसे छीन लिया, आरजी कर रेप पीड़िता की मां के साथ रैली में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर पहले चरण के मतदान में साफ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा यह समर्थन विधानसभा चुनावों में उसकी जीत का शंखनाद है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को उत्तर 24 परगना के दमदम लोकसभा क्षेत्र के पानीहाटी में रैली को संबोधित किया। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी पर हमला तेज करते हुए पीएम मोदी ने तृणमूल कांग्रेस को महिला विरोधी पार्टी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला नेतृत्व वाले विकास मॉडल में विश्वास करती है। पीएम मोदी ने उन महिला उम्मीदवारों का जिक्र किया जिन्हें भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है और कहा कि पार्टी ने उन लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है जिन्होंने अन्याय सहा है।

पीएम मोदी ने पानीहाटी से पार्टी की उम्मीदवार आरजी कार बलात्कार-हत्या पीड़िता की मां का जिक्र करते हुए कहा, 'इस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनने में मदद की। लेकिन टीएमसी ने उस बेटी को इनसे छीन लिया। हमने उस मां को उम्मीदवार बनाया है।' उन्होंने कहा कि भाजपा ने संदेशखाली की पीड़िता को भी नेतृत्व करने का मौका दिया है। जब बंगाल की महिलाएं न्याय की मांग करती हैं तो टीएमसी उन्हें घर से बाहर न निकलने के लिए कहती है।

टीएमसी पर खूब बरसे भाजपा प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन की लहर पहले चरण के मतदान में साफ दिखाई दी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा यह समर्थन विधानसभा चुनावों में उसकी जीत का शंखनाद है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में तानाशाही से लोकतंत्र के मंदिर को कुचला, लेकिन राज्य की जनता ने अपने जनादेश के माध्यम से इसका फिर से र्निर्माण शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, 'बंगाल में लंबे समय से जो बदलाव की लहर दिखाई दे रही थी, कल के पहले चरण के मतदान ने उस पर मुहर लगा दी है। कल भाजपा के पक्ष में मिले समर्थन ने उसकी जीत का शंखनाद कर दिया है।'