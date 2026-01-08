Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBengal ED Raid Accuse of Theft I PAC Files Complaint with Police Also Approaches High Court
ED पर चोरी का आरोप, I-PAC ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत; हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया

ED पर चोरी का आरोप, I-PAC ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत; हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया

संक्षेप:

I PAC के प्रमुख प्रतीक जैन की पत्नी ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में ईडी पर चोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि छापेमारी के दौरान उनके घर से जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए।

Jan 08, 2026 05:32 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी से बवाल मच गया। अब ईडी के खिलाफ आई-पैक कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची है और तुंरत छापेमारी रोकने की गुहार लगाई है। गुरुवार को ईडी ने आई-पैक के दफ्तर और उसके मुखिया प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा, जिससे खुद ममता बनर्जी आगबबूला हो गईं। आई-पैक ने भी ईडी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए छापेमारी के दौरान अहम डॉक्युमेंट्स चोरी करने का आरोप लगाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

ईडी पर चोरी का आरोप लगाया

जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 6 बजे शुरू हुआ तलाशी अभियान नौ घंटे से ज़्यादा समय तक चला, और ईडी के अधिकारी दोपहर करीब 3 बजे शहर के दक्षिणी हिस्से में लाउडन स्ट्रीट स्थित जैन के आवास से चले गए। पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "इसके तुरंत बाद, प्रतीक जैन की पत्नी ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में ईडी पर चोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि छापेमारी के दौरान उनके घर से जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए।"

'पुलिस बोली- मामले की जांच कर रहे'

उन्होंने आगे कहा, "हमें ईडी के खिलाफ चोरी का औपचारिक आरोप मिला है और हम मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के नतीजों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।" आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने गुरुवार को कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर पर कथित मल्टी-करोड़ रुपये के कोयला चोरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तलाशी ली।

ये भी पढ़ें:कौन हैं प्रतीक जैन? जिन पर ED की रेड पड़ते ही आगबबूला हो उठीं CM ममता बनर्जी
ये भी पढ़ें:रेड के दौरान जबरन घुस आईं ममता बनर्जी, जरूरी सबूत वाले दस्तावेज उठा ले गईं: ED

प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पहुंचीं ममता

टीएमसी को पॉलिटिकल कंसल्टेंसी देने के अलावा, I-PAC पार्टी के आईटी और मीडिया संचालन का भी प्रबंधन करती है। सॉल्ट लेक में फर्म का कार्यालय और लाउडन स्ट्रीट पर जैन का आवास उन लगभग 10 परिसरों में से हैं, जिनमें दिल्ली के चार परिसर भी शामिल हैं, जहां केंद्रीय अर्धसैनिक टीमों की मौजूदगी में संघीय जांच एजेंसी द्वारा छापेमारी की जा रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडी की चल रही छापेमारी के बीच पहले जैन के आवास और फिर सॉल्ट लेक में उनके कार्यालय में नाटकीय रूप से पहुंचीं और आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी टीएमसी के आंतरिक दस्तावेज, हार्ड डिस्क और उसकी चुनाव रणनीति से जुड़े संवेदनशील डेटा को जब्त करने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव इस साल के पहले छमाही में होने हैं।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

और पढ़ें
Mamata Banerjee West Bengal
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।