ED पर चोरी का आरोप, I-PAC ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत; हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया

संक्षेप: I PAC के प्रमुख प्रतीक जैन की पत्नी ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में ईडी पर चोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि छापेमारी के दौरान उनके घर से जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I-PAC पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की छापेमारी से बवाल मच गया। अब ईडी के खिलाफ आई-पैक कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची है और तुंरत छापेमारी रोकने की गुहार लगाई है। गुरुवार को ईडी ने आई-पैक के दफ्तर और उसके मुखिया प्रतीक जैन के घर पर छापा मारा, जिससे खुद ममता बनर्जी आगबबूला हो गईं। आई-पैक ने भी ईडी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाते हुए छापेमारी के दौरान अहम डॉक्युमेंट्स चोरी करने का आरोप लगाया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

ईडी पर चोरी का आरोप लगाया जांच एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि सुबह 6 बजे शुरू हुआ तलाशी अभियान नौ घंटे से ज़्यादा समय तक चला, और ईडी के अधिकारी दोपहर करीब 3 बजे शहर के दक्षिणी हिस्से में लाउडन स्ट्रीट स्थित जैन के आवास से चले गए। पुलिस अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया, "इसके तुरंत बाद, प्रतीक जैन की पत्नी ने शेक्सपियर सरानी पुलिस स्टेशन में ईडी पर चोरी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि छापेमारी के दौरान उनके घर से जरूरी दस्तावेज चोरी हो गए।"

'पुलिस बोली- मामले की जांच कर रहे' उन्होंने आगे कहा, "हमें ईडी के खिलाफ चोरी का औपचारिक आरोप मिला है और हम मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के नतीजों के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।" आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने गुरुवार को कोलकाता में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के घर पर कथित मल्टी-करोड़ रुपये के कोयला चोरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तलाशी ली।