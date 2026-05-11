बंगाल में 'डबल इंजन आपदा', खेजुरी में ऐसा क्या हुआ कि BJP पर भड़के अभिषेक बनर्जी

बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के खेजुरी इलाके में कथित आगजनी की घटना के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है।

बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के खेजुरी इलाके में कथित आगजनी की घटना के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि राज्य में हिंसा को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि खेजुरी की जोंका ग्राम पंचायत में रविवार रात कई दुकानों में आग लगा दी गई, जिससे स्थानीय व्यापारियों और लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है।

टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा के उपद्रवियों ने पुलिस की मौजूदगी में करीब 10 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने इसे 'डबल इंजन आपदा' करार देते हुए कहा कि बंगाल पहले से ही इसकी मार झेल रहा है। इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अमित शाह और भाजपा द्वारा प्रचारित राजनीति का असली चेहरा है, जिसमें विभाजन, भय और लक्षित हिंसा को पूरी छूट दी जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि केंद्रीय सुरक्षा बल अब कहां हैं? क्या उन्हें केवल भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के अनुकूल होने पर ही तैनात किया जाता है? क्या गृह मंत्री चुपचाप बैठे हैं जबकि बंगाल जल रहा है?

टीएमसी सांसद ने आगे चेतावनी दी कि यह घटना कानून-व्यवस्था की पूरी विफलता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अगर दिन-दहाड़े दुकानों को जलाया जा सकता है और समुदायों को आतंकित किया जा सकता है, तो कानून-व्यवस्था में क्या बचा है? भाजपा की छाया में हिंसा को संरक्षण मिलता दिख रहा है। अभिषेक ने अपनी पोस्ट का अंत एक मुहावरे के साथ किया। उन्होंने लिखा कि सुबह बताती है कि दिन कैसा होगा।

अभिषेक बनर्जी का यह आरोप ऐसे समय में आए हैं जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव चरम पर है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा ने भारी जीत दर्ज की थी। 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 206 सीटें मिलीं, जबकि 15 साल तक सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस मात्र 80 सीटों पर सिमट गई, और सत्ता से बाहर हो गई।