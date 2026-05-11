बंगाल में 'डबल इंजन आपदा', खेजुरी में ऐसा क्या हुआ कि BJP पर भड़के अभिषेक बनर्जी
बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के खेजुरी इलाके में कथित आगजनी की घटना के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है।
बंगाल में सरकार बदलने के साथ ही सियासी आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। तृणमूल कांग्रेस ( TMC ) के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के खेजुरी इलाके में कथित आगजनी की घटना के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है। उन्होंने सोमवार को केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि राज्य में हिंसा को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने व्हाट्सएप चैनल पर पोस्ट करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा कि खेजुरी की जोंका ग्राम पंचायत में रविवार रात कई दुकानों में आग लगा दी गई, जिससे स्थानीय व्यापारियों और लोगों की आजीविका बुरी तरह प्रभावित हुई है।
टीएमसी नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा के उपद्रवियों ने पुलिस की मौजूदगी में करीब 10 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने इसे 'डबल इंजन आपदा' करार देते हुए कहा कि बंगाल पहले से ही इसकी मार झेल रहा है। इस दौरान अभिषेक बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह अमित शाह और भाजपा द्वारा प्रचारित राजनीति का असली चेहरा है, जिसमें विभाजन, भय और लक्षित हिंसा को पूरी छूट दी जा रही है। उन्होंने सवाल किया कि केंद्रीय सुरक्षा बल अब कहां हैं? क्या उन्हें केवल भाजपा के राजनीतिक एजेंडे के अनुकूल होने पर ही तैनात किया जाता है? क्या गृह मंत्री चुपचाप बैठे हैं जबकि बंगाल जल रहा है?
टीएमसी सांसद ने आगे चेतावनी दी कि यह घटना कानून-व्यवस्था की पूरी विफलता को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि अगर दिन-दहाड़े दुकानों को जलाया जा सकता है और समुदायों को आतंकित किया जा सकता है, तो कानून-व्यवस्था में क्या बचा है? भाजपा की छाया में हिंसा को संरक्षण मिलता दिख रहा है। अभिषेक ने अपनी पोस्ट का अंत एक मुहावरे के साथ किया। उन्होंने लिखा कि सुबह बताती है कि दिन कैसा होगा।
अभिषेक बनर्जी का यह आरोप ऐसे समय में आए हैं जब पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव चरम पर है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा ने भारी जीत दर्ज की थी। 294 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 206 सीटें मिलीं, जबकि 15 साल तक सत्ता में रहने वाली तृणमूल कांग्रेस मात्र 80 सीटों पर सिमट गई, और सत्ता से बाहर हो गई।
बता दें कि शनिवार को पीएम मोदी और वरिष्ठ भाजपा नेताओं की उपस्थिति में शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सत्ता संभालने के बाद रविवार को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल की शुरुआत की। अपने पहले अहम फैसलों में 'सोनार बांग्ला' एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के 7 वरिष्ठ अधिकारियों को मुख्यमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ उप सचिव के पद पर तैनात किया गया।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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