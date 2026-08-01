निशाने पर बंगाल CM, मंत्री के बेटे के लिए हनी ट्रैप, जैश की साजिश का STF ने ऐसे किया भंडाफोड़

झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार अर्पिता सरकार और बर्धमान की रिनैसां रेजीडेंसी से दबोचे गए हमीम मोंडल को कोर्ट में पेश कर गहन पूछताछ की जा रही है।

डिजिटल सबूतों से पता चला है कि वे राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमले की फिराक में थे

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क से जुड़ी एक सनसनीखेज अंतरराष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ के अनुसार, गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी हमीम मोंडल और उसकी प्रेमिका अर्पिता सरकार के पास से मिले डिजिटल सबूतों से पता चला है कि वे राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमले की फिराक में थे, हावड़ा के एक वरिष्ठ नेता के बेटे को 'हनी-ट्रैप' करने की योजना बना रहे थे और दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी (CJP) छात्र आंदोलन में पुलिस की वर्दी पहनकर गड़बड़ी फैलाने की फिराक में थे।

झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार अर्पिता सरकार और बर्धमान की रिनैसां रेजीडेंसी से दबोचे गए हमीम मोंडल को कोर्ट में पेश कर गहन पूछताछ की जा रही है।

पाकिस्तान से क्या मिल रहे थे निर्देश? मुख्य निशाना: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की रेकी और सुरक्षा खामियां खंगालना।

हनी-ट्रैप व अपहरण: हावड़ा के एक वरिष्ठ राजनेता के बेटे को फंसाने और रंगदारी वसूलने की साजिश।

दिल्ली जंतर-मंतर साजिश: पुलिस की वर्दी पहनकर CJP छात्र आंदोलन में घुसपैठ और हिंसक तोड़फोड़ करना।

पाकिस्तानी हैंडलर्स: 'राणा', 'उजैर' और 'अबीर जाट 333'- शहजाद भट्टी गैंग व जैश से जुड़े हैंडल।

इंस्टाग्राम से शुरू हुआ संपर्क, एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर रची गई साजिश STF के अनुसार, करीब दो महीने पहले हमीम मोंडल का संपर्क इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी हैंडलर्स से हुआ था। इसके बाद बातचीत को वॉट्सऐप, टेलीग्राम, सेशन और एलिमेंट एक्स जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर दिया गया।

जांच में सामने आया है कि ये हैंडल पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे और शहजाद भट्टी गैंग व जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। ये युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने में जुटे थे।

करीब चार साल से मोंडल के साथ रिश्ते में रह रही अर्पिता सरकार को पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर हावड़ा के नेता के बेटे को 'हनी-ट्रैप' करने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था।

जंतर-मंतर प्रदर्शन में पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर घुसपैठ की योजना एसटीएफ अधिकारियों ने बताया कि मोंडल के मोबाइल और चैट रिकॉर्ड्स से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उसे दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र आंदोलन में गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी।

बंगाल STF ने कहा, “पाकिस्तानी हैंडलर्स चाहते थे कि हमीम मोंडल पुलिस की वर्दी का इंतजाम करे और जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के बीच घुसकर किसी बड़ी हिंसक या तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दे, ताकि देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़े और सरकार पर दबाव बने।”

STF के IG गौरव शर्मा ने बताया, "कुछ दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि हावड़ा में एक वरिष्ठ मंत्री हैं... और उनके बेटे का अपहरण और हनी-ट्रैप करने की योजना बनाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर हमने अपनी जांच शुरू की और हमारी अन्य एजेंसियां ​​भी इसमें शामिल हुईं। पूरी जानकारी की पुष्टि करने के बाद हमें पता चला कि साहिबगंज से एक गिरोह सक्रिय है और वही गिरोह इस संदिग्ध गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। हमने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया और आरोपी को पकड़ लिया।"