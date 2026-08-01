Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

निशाने पर बंगाल CM, मंत्री के बेटे के लिए हनी ट्रैप, जैश की साजिश का STF ने ऐसे किया भंडाफोड़

By Shubham Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार अर्पिता सरकार और बर्धमान की रिनैसां रेजीडेंसी से दबोचे गए हमीम मोंडल को कोर्ट में पेश कर गहन पूछताछ की जा रही है।

West bengal CM Suvendhu Adhikari
डिजिटल सबूतों से पता चला है कि वे राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमले की फिराक में थे

पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और पाकिस्तानी खुफिया नेटवर्क से जुड़ी एक सनसनीखेज अंतरराष्ट्रीय साजिश का पर्दाफाश किया है। एसटीएफ के अनुसार, गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी हमीम मोंडल और उसकी प्रेमिका अर्पिता सरकार के पास से मिले डिजिटल सबूतों से पता चला है कि वे राज्य के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर हमले की फिराक में थे, हावड़ा के एक वरिष्ठ नेता के बेटे को 'हनी-ट्रैप' करने की योजना बना रहे थे और दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए सीजेपी (CJP) छात्र आंदोलन में पुलिस की वर्दी पहनकर गड़बड़ी फैलाने की फिराक में थे।

झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार अर्पिता सरकार और बर्धमान की रिनैसां रेजीडेंसी से दबोचे गए हमीम मोंडल को कोर्ट में पेश कर गहन पूछताछ की जा रही है।

ये भी पढ़ें:नेताओं को फंसाने की थी हनी ट्रैप साजिश? STF ने महिला और JeM संदिग्ध को धरा

पाकिस्तान से क्या मिल रहे थे निर्देश?

मुख्य निशाना: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की रेकी और सुरक्षा खामियां खंगालना।

हनी-ट्रैप व अपहरण: हावड़ा के एक वरिष्ठ राजनेता के बेटे को फंसाने और रंगदारी वसूलने की साजिश।

दिल्ली जंतर-मंतर साजिश: पुलिस की वर्दी पहनकर CJP छात्र आंदोलन में घुसपैठ और हिंसक तोड़फोड़ करना।

पाकिस्तानी हैंडलर्स: 'राणा', 'उजैर' और 'अबीर जाट 333'- शहजाद भट्टी गैंग व जैश से जुड़े हैंडल।

ये भी पढ़ें:कौन कर रहा था शुभेंदु अधिकारी की रेकी? बंगाल STF ने दबोचा, जैश से डायरेक्ट लिंक

इंस्टाग्राम से शुरू हुआ संपर्क, एन्क्रिप्टेड ऐप्स पर रची गई साजिश

STF के अनुसार, करीब दो महीने पहले हमीम मोंडल का संपर्क इंस्टाग्राम पर पाकिस्तानी हैंडलर्स से हुआ था। इसके बाद बातचीत को वॉट्सऐप, टेलीग्राम, सेशन और एलिमेंट एक्स जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स पर शिफ्ट कर दिया गया।

जांच में सामने आया है कि ये हैंडल पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे और शहजाद भट्टी गैंग व जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े थे। ये युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और देश विरोधी गतिविधियों के लिए उकसाने में जुटे थे।

करीब चार साल से मोंडल के साथ रिश्ते में रह रही अर्पिता सरकार को पाकिस्तानी आकाओं के इशारे पर हावड़ा के नेता के बेटे को 'हनी-ट्रैप' करने के लिए मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था।

ये भी पढ़ें:बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ही करवाई शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या? CBI को कामयाबी

जंतर-मंतर प्रदर्शन में पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर घुसपैठ की योजना

एसटीएफ अधिकारियों ने बताया कि मोंडल के मोबाइल और चैट रिकॉर्ड्स से यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि उसे दिल्ली में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के छात्र आंदोलन में गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी गई थी।

बंगाल STF ने कहा, “पाकिस्तानी हैंडलर्स चाहते थे कि हमीम मोंडल पुलिस की वर्दी का इंतजाम करे और जंतर-मंतर पर प्रदर्शनकारियों के बीच घुसकर किसी बड़ी हिंसक या तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दे, ताकि देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़े और सरकार पर दबाव बने।”

STF के IG गौरव शर्मा ने बताया, "कुछ दिन पहले हमें सूचना मिली थी कि हावड़ा में एक वरिष्ठ मंत्री हैं... और उनके बेटे का अपहरण और हनी-ट्रैप करने की योजना बनाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर हमने अपनी जांच शुरू की और हमारी अन्य एजेंसियां ​​भी इसमें शामिल हुईं। पूरी जानकारी की पुष्टि करने के बाद हमें पता चला कि साहिबगंज से एक गिरोह सक्रिय है और वही गिरोह इस संदिग्ध गतिविधि को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। हमने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया और आरोपी को पकड़ लिया।"

आगे की जांच और बैंक खातों की पड़ताल

एसटीएफ अब पाकिस्तान से हुई टेरर फंडिंग के सुराग तलाशने के लिए आरोपियों के बैंक खातों और यूपीआई ट्रांजैक्शंस की बारीकी से जांच कर रही है। एसटीएफ ने स्पष्ट किया है कि हमीम मोंडल के बैकग्राउंड की जांच जारी है और नेटवर्क के अन्य संभावित सहयोगियों को पकड़ने के लिए कई राज्यों में छापेमारी की जा रही है।

इस खबर पर आपकी क्या राय है?

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
West Bengal
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।