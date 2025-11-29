AI से बनी न्यूड फोटो हुई वायरल, 10वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर किया सुसाइड

संक्षेप: एक अधिकारी ने बताया कि लड़की अपने मामा के घर पर रहती थी। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, 'हमें शिकायत मिली है कि इलाके का एक विवाहित व्यक्ति उसे परेशान करता था।'

पश्चिम बंगाल में एआई से बनाई गईं तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद 10वीं कक्षा की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर की यह घटना है, जहां अपने कमरे की छत से लटकी पीड़िता की लाश मिली। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि लड़की अपने मामा के घर पर रह रही थी। उसे तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने कहा, 'हमें शिकायत मिली है कि इलाके का एक विवाहित व्यक्ति उसे परेशान करता था।'

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शिकायत में मृतका के परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उसकी तस्वीरें एकत्र कीं। उसने निर्वस्त्र तस्वीर बनाने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल किया जिन्हें बाद में ऑनलाइन साझा किया गया। उन्होंने कहा, 'मृतका के परिजनों ने उस व्यक्ति के परिवार के सदस्यों पर भी उत्पीड़न में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने इसमें शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है।' पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि किशोरी ने उत्पीड़न और ऑनलाइन दुर्व्यवहार के कारण लंबे समय से मानसिक परेशानी के कारण आत्महत्या की होगी।