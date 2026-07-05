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बंगाल में नाबालिग लड़की के रेप और हत्या से भड़की भीड़, आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला

Niteesh Kumar भाषा
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पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि लड़की की मौत में शामिल होने के आरोप में गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि लड़की की मौत के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

बंगाल में नाबालिग लड़की के रेप और हत्या से भड़की भीड़, आरोपी को पीट-पीटकर मार डाला

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बरुईपुर इलाके में एक दिन पहले लापता हुई 11 साल की लड़की का शव रविवार को बरामद कर लिया गया। इसके बाद भीड़ ने बलात्कार और हत्या के आरोप में एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने यह जानकारी दी। सीनियर अधिकारी ने बताया कि आज सुबह सूर्यपुर हाट इलाके में एक लड़की का शव बोरी में भरा पाया गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने विरोध-प्रदर्शन किया और बारुईपुर-जयनगर सड़क को जाम कर दिया। भीड़ ने टायर जलाए और कुछ पुलिस गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। प्रदर्शनकारी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे।

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प्रेसिडेंसी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक कांकर प्रसाद बरुई ने बताया कि एक लड़की की मौत में शामिल होने के आरोप में गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति की पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि लड़की की मौत के मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृत लड़की के पिता से फोन पर बात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी।

सीएम ने पीड़िता के पिता से बातचीत की

प्रदर्शनकारियों से सड़क जाम हटाने की अपील करते हुए पुलिस महानिरीक्षक बरुई ने कहा कि अपराध से जुड़े सभी लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा और मुकदमे के बाद उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा, 'मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुझे फोन किया और कहा कि सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सजा दी जाएगी।' बरुई ने कहा कि वह मंगलवार को मृत लड़की के माता-पिता से मिलेंगे और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा देंगे। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि दोषियों को पकड़ने के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

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इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने लड़की के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए ले जाने दिया और सड़क जाम हटा दिया। पुलिस ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लड़की शनिवार दोपहर दोस्त के जन्मदिन के लिए उपहार खरीदने घर से निकली थी और उसके बाद लापता हो गई। लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया कि चार लोग उसे जबरन अपने साथ ले गए।

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टीएमसी ने भाजपा पर साधा निशाना

इस घटना को लेकर पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी सरकार की आलोचना की जा रही है। डायमंड हार्बर से तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक संबंध जांच को प्रभावित कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 'भाजपा महिलाओं की सुरक्षा और हिफाजत का वादा करके बंगाल में आई थी। इसके बजाय, ऐसी हर घटना उसके खोखले वादों पर नए सवाल खड़े करती है। भाजपा सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल नहीं रही है, बल्कि उसने ऐसा माहौल भी बनाया है, जिसमें जघन्य अपराधों के आरोपियों को यह विश्वास होने लगता है कि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।'

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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