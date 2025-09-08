टैगोर, मोदी और शाह की तस्वीरें जलाने की कोशिश; भाजपा का TMC छात्र यूनिट के नेता पर आरोप
भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस छात्र परिषद (TMCP) के छात्र नेता पर चंचोल कॉलेज परिसर में रवींद्रनाथ टैगोर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की तस्वीरों को जलाने का प्रयास करने का आरोप लगाया। इसने कहा कि ऐसे कृत्य से देश भर के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के अलावा भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें टीएमसीपी की चंचोल कॉलेज इकाई के अध्यक्ष भाजपा शासित राज्यों में बंगालियों पर अत्याचार का आरोप लगा रहे हैं। वे इसके खिलाफ प्रदर्शन के दौरान मोदी, शाह और टैगोर की तस्वीरों को आग लगाने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं।
सुकांत मजूमदार ने कहा, ‘इस तरह की बर्बरता और दुस्साहस पूरे बंगाली समाज का सिर नीचा करता है। हर भारतीय की संवेदनाओं को ठेस पहुंचाता है।’ हालांकि, वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भाषा आंदोलन के नाम पर पाखंड करने और झूठा नाटक करने का भी आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता सब कुछ देख रही है और चुनाव में इसका जवाब देगी।
बंगाली अस्मिता को ठेस पहुंचाने का आरोप
भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने कहा कि टैगोर की तस्वीर को जलाने की कोशिश बंगालियों की संस्कृति के साथ विश्वासघात और बंगाली अस्मिता की भावना को ठेस पहुंचाने के समान है। मजूमदार ने पुलिस और प्रशासन से इस तरह के कृत्य के दोषियों पर कार्रवाई करने की मांग की। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तृणमूल कांग्रेस के चंचोल विधायक निहार रंजन घोष ने कहा कि भाजपा ऐसे निराधार आरोपों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। चंचोल पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में स्थित है।