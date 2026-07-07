बंगाल में मासूम से दरिंदगी: रोते हुई बोली मां- पुलिस सुन लेती तो जिंदा होती बेटी

पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में 11 साल की बच्ची से रेप और मर्डर के बाद भारी बवाल। गुस्साए लोगों ने संदिग्ध की पीट-पीटकर हत्या की, BJP नेता के घर तोड़फोड़। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात।

पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले का बारुईपुर इलाका भारी तनाव से गुजर रहा है। यहां एक 11 साल की नाबालिग बच्ची के अपहरण, कथित तौर पर रेप और हत्या की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस जघन्य अपराध से इलाके के लोग इतने आक्रोशित हो गए कि उन्होंने संदेह के आधार पर एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी।

कैसे हुई घटना और पुलिस पर क्या हैं आरोप? परिजनों ने शनिवार रात करीब 9 बजे बारुईपुर थाने में बच्ची की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। अपहरण के बाद बच्ची के साथ दरिंदगी की गई और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। रविवार सुबह गांव के ही एक तालाब में उसका शव बरामद हुआ। पीड़ित बच्ची की मां का रो-रोकर बुरा हाल है। उनका कहना है, "अगर पुलिस ने रात 9 बजे शिकायत मिलने के तुरंत बाद तलाश शुरू की होती और सीसीटीवी फुटेज खंगाले होते, तो मेरी बच्ची आज जिंदा होती।"

द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए नाबालिग लड़की के दादा ने कहा, "कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी कम उम्र की लड़की को इस तरह प्रताड़ित किया जाएगा... वह इलाके में अपने हंसमुख स्वभाव और बातूनी अंदाज के लिए जानी जाती थी।" बच्ची के दादा ने बताया कि सभी ने बच्ची को एक ऑटो-रिक्शा वैन चालक के साथ जाते देखा था। पड़ोसियों ने सीसीटीवी फुटेज देखकर आरोपियों की पहचान भी कर ली थी। इसके बावजूद पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और घटनास्थल पर फोर्स भेजने के बजाय सिर्फ पास के कैंप में मैसेज भेज दिया।

अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार पुलिस ने इस जघन्य मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक आरोपी आनंद सरदार है, जो एक रिक्शा-वैन चालक है और पीड़ित परिवार के व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ था। बच्ची के दादा के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने उन्हें दो बार फोन कर न्याय का पूरा भरोसा दिलाया है। परिवार की मांग है कि दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। साथ ही उन्होंने उन पुलिसकर्मियों को भी सजा देने की मांग की है जिन्होंने शिकायत के बावजूद त्वरित कार्रवाई नहीं की। इस बीच, पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दक्षिण कोलकाता में कैंडललाइट विरोध मार्च निकालकर बच्ची के लिए न्याय की मांग की है।

गुस्साई भीड़ ने की एक युवक की हत्या सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने एक संदिग्ध को पकड़ा था। एक स्थानीय नागरिक के अनुसार, पकड़े गए संदिग्ध से कुछ युवकों को पता चला कि इंद्रजीत मोंडल नाम के एक ऑटो ड्राइवर ने बच्ची को ले जाने में अपहरणकर्ता की मदद की थी।

रविवार सुबह करीब 10 बजे 200 से 300 लोगों की उग्र भीड़ इंद्रजीत के घर पहुंच गई। भीड़ ने उसे घर से बाहर निकाला और आरोपियों के साथ देखे जाने के शक में बिना उसकी बात सुने उसे पीट-पीटकर मार डाला।

हालांकि, मॉब लिंचिंग में मारे गए इंद्रजीत की मां एनिमा का रो-रोकर कहना है कि उनका बेटा बिल्कुल निर्दोष था। वह शनिवार रात 8 बजे ही घर लौट आया था और घटना के बारे में उसे कुछ नहीं पता था।

बीजेपी नेता के घर पर भी हमला और तोड़फोड़ आक्रोशित भीड़ ने स्थानीय बीजेपी नेता शांतनु मोंडल के घर को भी निशाना बनाया और करीब एक घंटे तक वहां जमकर तोड़फोड़ की। भीड़ का आरोप था कि शांतनु ने एक आरोपी को पुलिस कस्टडी से भागने में मदद की है।

हालांकि, पड़ोसियों का कहना है कि शांतनु सिर्फ पीड़ित परिवार की मदद करने के इरादे से गए थे और वे इस जघन्य अपराध में किसी की मदद नहीं कर सकते।

एक पड़ोसी ने यह भी दावा किया कि शांतनु इलाके के जाने-माने बीजेपी नेता हैं और हालिया विधानसभा चुनाव के दौरान स्थानीय टीएमसी नेताओं ने उन्हें कई बार धमकियां दी थीं।