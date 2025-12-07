'बाबरी मस्जिद' की नींव रख हुमायूं की ममता को चेतावनी, पिक्चर अभी बाकी है, मुस्लिम वोटबैंक...

संक्षेप: हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को वह अपनी पार्टी बनाएंगे और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा कि पिक्चर अभी बाकी है।

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में 'बाबरी मस्जिद' की नींव रखकर चर्चा में आए तृणमूल कांग्रेस (TMC) के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी को चेतावनी दी है। उन्होंने फिल्मी अंदाज में बनर्जी को चेतावनी देते हुए कहा, ''पिक्चर अभी बाकी है। टीएमसी का मुस्लिम वोटबैंक खत्म हो जाएगा।''

एनडीटीवी से बात करते हुए हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 22 दिसंबर को वह अपनी पार्टी बनाएंगे और एआईएमआईएम के साथ गठबंधन करने की कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हुमायूं ने बंगाल की 294 सीटों में से 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। उनकी नजर राज्य की मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है।

उन्होंने आगे कहा, ''मैं एक नई पार्टी बनाऊंगा जो मुसलमानों के लिए काम करेगी। 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारूंगा। बंगाल के चुनाव में गेमचेंजर बनूंगा। एआईएमआईएम के साथ संपर्क मे हूं और मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी से भी बात हो गई है।''

मुर्शिदाबाद में इकट्ठा हुए लोगों को संबोधित करते हुए कबीर ने कहा था, "मैं कुछ भी गैर-कानूनी नहीं कर रहा हूं। कोई भी मंदिर बना सकता है, कोई भी चर्च बना सकता है; मैं मस्जिद बनाऊंगा। कहा जा रहा है कि हम बाबरी मस्जिद नहीं बना सकते। ऐसा कहीं लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि हिंदू लोगों ने बाबरी मस्जिद गिराई थी। हिंदुओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, यहां मंदिर बनाने का फैसला किया गया था। अब हम देखते हैं कि कोई सागरदिघी में राम मंदिर की नींव रख रहा है। लेकिन संविधान हमें मस्जिद बनाने की इजाजत देता है।"