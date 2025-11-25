Hindustan Hindi News
Bengal amid roar over SIR Over 10 lakh SIR forms identified as uncollectable so far
बंगाल में SIR पर मचे बवाल के बीच 10 लाख SIR फॉर्म नहीं हुए जमा, आयोग ने क्या बताया?

बंगाल में SIR पर मचे बवाल के बीच 10 लाख SIR फॉर्म नहीं हुए जमा, आयोग ने क्या बताया?

संक्षेप:

बंगाल चुनाव आयोग ने बताया कि फिलहाल, वितरित किए गए SIR फॉर्म्स में से 1.35 प्रतिशत वापस नहीं मिले हैं। सीईओ ने SIR की प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि वे इस कार्य के असली नायक हैं।

Tue, 25 Nov 2025 04:53 AMJagriti Kumari भाषा, कोलकाता
कोलकाता में इन दिनों SIR को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि करीब 10 लाख SIR फॉर्म अब तक जमा नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओ मनोज अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत अब तक 10 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वापस जमा नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये मतदाता या तो अनुपस्थित हैं, नाम का दोहराव है, या मृत हैं या स्थायी रूप से कई और शिफ्ट हो गए हैं।

मनोज अग्रवाल ने बताया, ‘‘सोमवार शाम चार बजे तक 4.55 करोड़ गणना प्रपत्रों का संग्रह और डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। इनमें से 10.33 लाख गणना प्रपत्र एकत्र नहीं किए जा सके। यह वास्तविक समय के आंकड़े हैं।’’ उन्होंने बताया कि राज्य में 7.64 करोड़ गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल वितरित किए गए कुल गणना प्रपत्रों में से 1.35 प्रतिशत प्रपत्र वापस नहीं मिले हैं।

सीईओ ने SIR में बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे इस कार्य के असली नायक हैं। उन्होंने कहा कि कई बीएलओ मतदाताओं तक पहुंचने और औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कार्यालय समय से परे भी काम कर रहे हैं। अग्रवाल ने कहा, ‘‘बीएलओ सराहनीय काम कर रहे हैं। वे एसआईआर प्रक्रिया के असली नायक हैं। यह प्रक्रिया चार नवंबर को शुरू हुई और 20 दिनों के भीतर उन्होंने सात करोड़ से अधिक मतदाताओं से संपर्क किया है, जो कोई आसान काम नहीं है।’’ बता दें कि राज्य में एसआईआर के लिए 80,600 से अधिक बीएलओ, लगभग 8,000 पर्यवेक्षक, 3,000 सहायक मतदाता पंजीयक अधिकारी और 294 मतदाता पंजीयक अधिकारी (ईआरओ) नियुक्त किए गए हैं।

सीईओ ने कहा कि यदि कोई बीएलओ बीमार होता है तो उसकी चिकित्सा देखभाल की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी। उन्होंने कहा कि ईआरओ को कर्मचारियों पर अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए वैकल्पिक बीएलओ नियुक्त करने का पूर्ण विवेकाधिकार है। अग्रवाल ने कहा, ‘‘यदि किसी बीएलओ की मृत्यु हो जाती है, तो जिलाधिकारियों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसे दिल्ली स्थित निर्वाचन आयोग मुख्यालय भेजा जाएगा।’’ राज्य में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब तक तीन बीएलओ की मौत हुई है।

जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
