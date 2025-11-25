बंगाल में SIR पर मचे बवाल के बीच 10 लाख SIR फॉर्म नहीं हुए जमा, आयोग ने क्या बताया?

संक्षेप: बंगाल चुनाव आयोग ने बताया कि फिलहाल, वितरित किए गए SIR फॉर्म्स में से 1.35 प्रतिशत वापस नहीं मिले हैं। सीईओ ने SIR की प्रक्रिया में बीएलओ की भूमिका की सराहना करते हुए कहा है कि वे इस कार्य के असली नायक हैं।

कोलकाता में इन दिनों SIR को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। इस बीच राज्य चुनाव आयोग ने बताया है कि करीब 10 लाख SIR फॉर्म अब तक जमा नहीं हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सीईओ मनोज अग्रवाल ने सोमवार को बताया कि राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के तहत अब तक 10 लाख से अधिक गणना प्रपत्र वापस जमा नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। ये मतदाता या तो अनुपस्थित हैं, नाम का दोहराव है, या मृत हैं या स्थायी रूप से कई और शिफ्ट हो गए हैं।

मनोज अग्रवाल ने बताया, ‘‘सोमवार शाम चार बजे तक 4.55 करोड़ गणना प्रपत्रों का संग्रह और डिजिटलीकरण पूरा हो चुका है। इनमें से 10.33 लाख गणना प्रपत्र एकत्र नहीं किए जा सके। यह वास्तविक समय के आंकड़े हैं।’’ उन्होंने बताया कि राज्य में 7.64 करोड़ गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। अग्रवाल ने कहा कि फिलहाल वितरित किए गए कुल गणना प्रपत्रों में से 1.35 प्रतिशत प्रपत्र वापस नहीं मिले हैं।

सीईओ ने SIR में बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि वे इस कार्य के असली नायक हैं। उन्होंने कहा कि कई बीएलओ मतदाताओं तक पहुंचने और औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कार्यालय समय से परे भी काम कर रहे हैं। अग्रवाल ने कहा, ‘‘बीएलओ सराहनीय काम कर रहे हैं। वे एसआईआर प्रक्रिया के असली नायक हैं। यह प्रक्रिया चार नवंबर को शुरू हुई और 20 दिनों के भीतर उन्होंने सात करोड़ से अधिक मतदाताओं से संपर्क किया है, जो कोई आसान काम नहीं है।’’ बता दें कि राज्य में एसआईआर के लिए 80,600 से अधिक बीएलओ, लगभग 8,000 पर्यवेक्षक, 3,000 सहायक मतदाता पंजीयक अधिकारी और 294 मतदाता पंजीयक अधिकारी (ईआरओ) नियुक्त किए गए हैं।