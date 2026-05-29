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'मुझसे बात किए बिना कहीं नहीं जाते', डीके शिवकुमार के CM बनने पर क्या बोले उनके ज्योतिषी

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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ज्योतिषी बेल्लूर द्वारकानाथ ने डीके शिवकुमार को लेकर आगे कहा, ‘मुझसे बात किए बिना वह कहीं नहीं जाते। हर सुबह, हफ्ते में कम से कम तीन दिन वह मुझसे जरूर बात करते हैं। मैं भी उनसे बातचीत करता हूं। मुझे उनसे बहुत लगाव है।’

'मुझसे बात किए बिना कहीं नहीं जाते', डीके शिवकुमार के CM बनने पर क्या बोले उनके ज्योतिषी

कर्नाटक के निवर्तमान उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के ज्योतिषी बेल्लूर द्वारकानाथ ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ‘जब शिवकुमार कई साल पहले मेरे पास आए थे, तब उनकी कुंडली और ग्रह-नक्षत्र बेहद मजबूत थे। निस्संदेह, भगवान उन्हें मुख्यमंत्री का पद पहले ही दे सकते थे, कम से कम एक साल पहले। मुझे यह स्वीकार करते हुए दुख हो रहा है कि यह पिछले साल नहीं हो पाया, लेकिन अब समय आ गया है। भले ही देरी हुई हो, लेकिन भगवान किसी के साथ अन्याय नहीं करते। उन्हें वही मिला है, जिसकी उन्हें इच्छा थी।’

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ज्योतिषी बेल्लूर द्वारकानाथ ने डीके शिवकुमार को लेकर आगे कहा, 'मुझसे बात किए बिना वह कहीं नहीं जाते। हर सुबह, हफ्ते में कम से कम तीन दिन वह मुझसे जरूर बात करते हैं। मैं भी उनसे बातचीत करता हूं। मुझे उनसे बहुत लगाव है। मैं उन्हें बेटे की तरह मानता हूं। दिल से वह बहुत अच्छे इंसान हैं। हो सकता है कि वह बाहर से सख्त, घमंडी या कठोर नजर आते हों, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। सच्चाई यह है कि वह बेहद दयालु व्यक्ति हैं।'

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कर्नाटक में नेतृत्व बदलाव पर क्या बोले

वहीं, डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में नेतृत्व में बदलाव या नई कैबिनेट के गठन को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने बताया कि यही तय करने के लिए शनिवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। शिवकुमार ने दिल्ली में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस आलाकमान के साथ चर्चा अभी भी जारी है और सभी विधायकों को बैठक के लिए बेंगलुरु में मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है।

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शिवकुमार ने कहा, 'सब कुछ आलाकमान के निर्देश के अनुसार ही हो रहा है। अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। कल हमने सीएलपी की बैठक बुलाई है। हमारे केंद्रीय नेता आएंगे। हमें अपने आलाकमान के साथ चर्चा करनी है। हमने सभी विधायकों से बेंगलुरु में मौजूद रहने को कहा है। इसके अलावा, और कुछ नहीं है।' ये घटनाक्रम मुख्यमंत्री सिद्दारमैया की ओर से अपने पद से इस्तीफा देने के एक दिन बाद सामने आए हैं, जिससे कांग्रेस शासित इस राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

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लेखक के बारे में

Niteesh Kumar

पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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