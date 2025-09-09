Before PM Modis visit Manipur BJP gets a jolt two former MLAs left the party पीएम मोदी के दौरे से पहले मणिपुर बीजेपी को झटका, दो पूर्व विधायकों ने छोड़ा साथ, India News in Hindi - Hindustan
पीएम मोदी के दौरे से पहले मणिपुर बीजेपी को झटका, दो पूर्व विधायकों ने छोड़ा साथ

मणिपुर में दो पूर्व विधायकों समेत कुल तीन नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस के मणिपुर प्रभारी सप्तगिरि शंकर उलाका और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. मेघचंद्र सिंह की उपस्थिति में इन नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया।

Ankit Ojha लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 02:34 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित मणिपुर दौरे से पहले राज्य में बीजेपी को झटका लगा है। मणिपुर में दो पूर्व विधायकों सहित भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के तीन नेताओं ने दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। कांग्रेस द्वारा जारी एक बयान में मंगलवार को यह जानकारी दी गई।मबयान में कहा गया कि भाजपा के पूर्व विधायक वाई. सुरचंद्र सिंह, एल. राधाकिशोर सिंह और पार्टी नेता उत्तमकुमार निंगथौजम सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए।

कांग्रेस के मणिपुर प्रभारी सप्तगिरि शंकर उलाका और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के. मेघचंद्र सिंह की उपस्थिति में इन नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया। बयान में कहा गया, ‘‘भाजपा छोड़ने का इन नेताओं का फैसला मणिपुर संकट को संभालने में भाजपा की नाकामी को लेकर फैली व्यापक नाराजगी के बीच आया है। यह इस बढ़ते विश्वास को दर्शाता है कि राज्य में केवल कांग्रेस ही शांति, स्थिरता और समावेशी शासन प्रदान कर सकती है।’’

सुरचंद्र काकचिंग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जबकि राधाकिशोर ओइनम विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। उलाका ने कहा कि इन तीनों नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने से मणिपुर में पार्टी को मजबूती मिलेगी। बयान में यह भी कहा गया है कि उनके बहुमूल्य राजनीतिक और पेशेवर अनुभव से संगठन को लाभ मिलेगा।

मणिपुर में नई सरकार के गठन के भी कयास लगाए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह समेत भाजपा विधायकों ने रविवार को राजभवन में भल्ला से मुलाकात की। करीब 40 मिनट तक की इस बैठक में कई शीर्ष सरकारी अधिकारी भी मौजूद थे।

Manipur
